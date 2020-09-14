騰訊揚逾3%　恒指半日升163點　科技指數重上7300點｜持續更新

【12:03】恒指半日升163點

恒指中午收市報24666點，升163點；國指升47點，報9800點，恒生科技指數報7306點，升127點，成交額為592.6億元。

阿里（9988）升0.8%，中午收市報268.2元，美團（3690）升0.4%，中午收市報243.8元，騰訊（0700）升3.3%，中午收市報533元，小米（1810）中午收市報23.152元，跌0.4%，京東（9618）跌0.6%，中午收市報293.2元。

餐飲股方面，海底撈（6862）創新高，中午收市報56.4元，升0.7%，頤海（1579）升0.8%，中午收市報114元，九毛九（9922）升7%，中午收市報17.98元。

收租股走勢個別，希慎（0014）升1.2%，中午收市報24.4元，九倉置業（1997）跌1.1%，中午收市報31.1元。

【11:01】金礦股炒上 招金跑贏同業

金礦股上揚，招金（1818）升9.8%，最新報9.28元，山東黃金（1787）升3.1%，最新報21.3元，中國黃金（2099）升1.7%，最新報10.8元，紫金（2899）升5.4%，最新報5.69元。

【09:48】東方表行溢價回購 早段揚32%

東方表行（0398）宣布以每股3元回購8,300萬股，作價較停牌前有55.44%溢價，該批股份佔公司已發行股本14.55%。受消息刺激，今早公司股價高見2.59元，最新報2.47元，升32.1%。

【09:34】亞股上揚 日股升121點

亞太區股市普遍上揚，日股升121點或0.5%，最新報23532點，澳洲ASX 200指數最新報5888點，升29點或0.5%，南韓KOSPI指數最新報2422點，升26點或1.1%。

【09:29】內地股市上揚 創業板彈逾1%

內地股市高開，上證報3275點，高開15點或0.5%，深成最新報13024點，高開81點或0.6%，滬深最新報4662點，高開24點或0.5%，創業板最新報2568點，高開31點或1.2%。

【09:25】美團改名高開逾2%

亞太區股市今早普遍上揚，恒指亦承接區內股市升勢，高開65點，報24659點；國指高開22點，報9775點，恒生科技指數高開57點，報7235點。

科技股續成為投資者追捧對象，宣布改名的美團（3690）高開2.1%，最新報248元，阿里（9988）高開0.3%，最新報266.8元，小米（1810）高開0.9%，最新報23.45元，騰訊（0700）高開1.1%，最新報521.5元。

中通準備在港作出第二上市，港交所（0388）高開0.6%，最新報371.2元。

至於舜宇（2382）最新報120.1元，高開1.5%。