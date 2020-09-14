騰訊揚2.6%　恒生科技指數高收重上7300點　惟整體成交不足千億元

【16:20】恒指升136點 成交額不足千億元

恒指收市報24640點，升136點，國指升54點，收市報9806點，恒生科技指數收市報7317點，升139點，成交額為996.5億元。

騰訊（0700）升2.6%，收市報529.5元，美團（3690）升0.7%，收市報244.6元，小米（1810）升1.3%，收市報23.55元，阿里（9988） 收市報268.2元，升0.8%，京東（9618）跌0.4%，收市報293.8元。

手機設備股上揚，舜宇（2382）升4.6%，收市報123.7元，瑞聲（2018）收市報46.85元，升2.5%，通達（0698）升2.3%，收市報0.44元，高偉（1415）升5%，收市報2.95元。

聯通（0762）為今日表現最佳藍籌股，收市報5.69元，升5.4%，中移動（0941）升1.2%，收市報53.8元。

【16:11】菅義偉當選日自民黨 將就任首相

日本已選出下任首相，執政自民黨選出內閣官房長官菅義偉，在獲得大多數黨派系支持下成功當選黨總裁，即將接替安倍晉三就任下新任首相。消息傳出後，美元兌日圓轉弱，最新報105.8。

【15:27】內地股市高收 深成重上13000點

內地股市高收，上證收市報3278點，升18點或0.6%，深成收市報13021點，升79點或0.6%，滬深300收市報4651點，升23點或0.5%，創業板收市報2572點，升35點或1.4%。

【14:32】亞區上揚 日台股市均升逾百點

亞太區股市高收，日股升152點或0.7%，收市報23559點，澳洲ASX 200指數收市報5899點，升40點或0.7%，台灣加權指數收市報12787點，升111點或0.9%，南韓KOSPI指數收市報2427點，升31點或1.3%。

【12:03】恒指半日升163點

恒指中午收市報24666點，升163點；國指升47點，報9800點，恒生科技指數報7306點，升127點，成交額為592.6億元。

阿里（9988）升0.8%，中午收市報268.2元，美團（3690）升0.4%，中午收市報243.8元，騰訊（0700）升3.3%，中午收市報533元，小米（1810）中午收市報23.152元，跌0.4%，京東（9618）跌0.6%，中午收市報293.2元。

餐飲股方面，海底撈（6862）創新高，中午收市報56.4元，升0.7%，頤海（1579）升0.8%，中午收市報114元，九毛九（9922）升7%，中午收市報17.98元。

收租股走勢個別，希慎（0014）升1.2%，中午收市報24.4元，九倉置業（1997）跌1.1%，中午收市報31.1元。

【11:01】金礦股炒上 招金跑贏同業

金礦股上揚，招金（1818）升9.8%，最新報9.28元，山東黃金（1787）升3.1%，最新報21.3元，中國黃金（2099）升1.7%，最新報10.8元，紫金（2899）升5.4%，最新報5.69元。

【09:48】東方表行溢價回購 早段揚32%

東方表行（0398）宣布以每股3元回購8,300萬股，作價較停牌前有55.44%溢價，該批股份佔公司已發行股本14.55%。受消息刺激，今早公司股價高見2.59元，最新報2.47元，升32.1%。

【09:34】亞股上揚 日股升121點

亞太區股市普遍上揚，日股升121點或0.5%，最新報23532點，澳洲ASX 200指數最新報5888點，升29點或0.5%，南韓KOSPI指數最新報2422點，升26點或1.1%。

【09:29】內地股市上揚 創業板彈逾1%

內地股市高開，上證報3275點，高開15點或0.5%，深成最新報13024點，高開81點或0.6%，滬深最新報4662點，高開24點或0.5%，創業板最新報2568點，高開31點或1.2%。

【09:25】美團改名高開逾2%

亞太區股市今早普遍上揚，恒指亦承接區內股市升勢，高開65點，報24659點；國指高開22點，報9775點，恒生科技指數高開57點，報7235點。

科技股續成為投資者追捧對象，宣布改名的美團（3690）高開2.1%，最新報248元，阿里（9988）高開0.3%，最新報266.8元，小米（1810）高開0.9%，最新報23.45元，騰訊（0700）高開1.1%，最新報521.5元。

中通準備在港作出第二上市，港交所（0388）高開0.6%，最新報371.2元。

至於舜宇（2382）最新報120.1元，高開1.5%。