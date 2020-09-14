中國樓市異動　8月份二線城市新房價格按年漲5%

北京時間9月14日，中國國家統計局公布，初步測算，2020年8月份，4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.6%，漲幅比7月擴大0.1個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.6%、0.6%、0.9%和0.5%。

二手住宅銷售價格按月上漲1.0%，漲幅比7月擴大0.3個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.7%、0.8%、1.7%和1.1%。

中國31個二線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.6%，漲幅比7月擴大0.1個百分點；二手住宅銷售價格按月上漲0.4%，漲幅比7月回落0.1個百分點。35個三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月分別上漲1.0%和0.6%，漲幅比7上月分別擴大0.2個百分點和0.1個百分點。

8月份，初步測算，中國一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲3.9%和6.9%，漲幅比7月分別擴大0.3和1.2個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲5.0%，漲幅比7月回落0.1個百分點；二手住宅銷售價格按年上漲2.0%，漲幅與7月相同。

中國二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年漲幅均連續16個月相同或回落。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲4.5%和1.8%，漲幅均與7月相同，均連續17個月相同或回落。

地王再見成樓價上揚主因？

中國《經濟參考報》報道，調查發現，不少城市土拍市場接連拍出「地王」、地價不斷被刷新，成為助推房價上漲的重要因素。

河北大學經濟學院教授張玉梅分析認為，目前的房地產市場表現與貨幣政策較為寬鬆有關係，廣義貨幣供應量（M2）處於較高增速，對小微企業、農業企業的一系列貸款可能也會有小部分流入樓市。

一些業內人士分析認為，除了寬鬆的貨幣政策，「地王」頻出原因還有很多，比如房企必須有充足的土地儲備，不拿地就沒有新的融資和新的業績，企業穩定發展就難以為繼。當然，也不排除房企用拿地來製造市場火熱的氛圍，引誘消費者購房，從而達到推動市場回暖、拉動房價上漲的目的。

此外，房價快速上漲，也刺激了一部分恐慌性購房需求，在買漲不買跌的心理作用下紛紛湧入樓市，也反過來在一定程度上進一步促成了房價的上漲。