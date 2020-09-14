英國石油：原油需求持續增長時代落幕

英國石油公司（BP）9月14日以一聲歷史性的唏噓，成為了首家宣吿原油需求持續增長時代落幕的能源巨頭。

BP在一份報吿中表示，原油需求可能再也無法回到新冠肺炎疫情前的水平了，即便最樂觀情況下，未來20年的需求量也不會比和現在大致持平好多少。

這與原油業需求增長將持續至少10年的普遍預期相左，許多業內人士堅稱，原油是唯一能滿足不斷增長的全球人口、以及不斷擴大的中產階級需求的商品。但BP認為，能源業必須直面一個不同的未來。

BP在報吿中描述了原油業面臨的三種可能「未來」：第一種情形：由於消費者行為的改變，到2050年原油消耗將下降50%，可再生能源在一次能源中的份額將從2018年的5%升至40%以上。第二種情形，由於新的能源政策導致碳價大幅上漲，到2050年原油消耗將下降近80%，可再生能源在一次能源中的份額將從2018年的5%升至60%以上。第三種情形，政府政策、能源技術和社會偏好「一切如常」，則原油需求或將逐步復甦，但即便如此，在接下來20年裏，需求將維持在每天1億桶的水平。

BP預測，到2050年，液體燃料需求將降至日均不到5,500萬桶，淨需求將降至日均3,000萬桶，尤其對於發達經濟體和部分大型發展中國家需求將大幅下降。