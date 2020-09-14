中國8月70城房價指數按月升勢加速

中國8月房價數據印證樓市熱度有所上升，房價按月漲幅在7月短暫回落後重又擴大。分析表示，中國樓市各地政策料將繼續加碼。

《路透》報道，中國國家統計局9月14日公布數據測算，8月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升4.8%，與7月漲幅一致，漲勢延續59個月；按月上升0.6%，漲幅較7月的0.5%擴大。

中國仍堅持「房住不炒」的房地產長效機制政策。（新華社）

「整體趨勢看，金九銀十房價上漲的趨勢依然持續，但越來越加碼的調控政策有望平穩市場。」中原地產首席分析師張大偉表示，預計後續有逾30個城市會收緊房地產政策，力度不一。

經測算，8月70個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲的有59個（7月59個），持平的有兩個（7月5個），下跌為九個（7月6個）。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂指出，需求在3月至5月持續釋放後，在6月至8月進入平台期，住房銷售價格不具備大幅上漲的動力，漲幅温和。8月指數按月漲幅的微幅擴大，系正常波動。

中原地產首席分析師張大偉表示，從8月房價數據看，新建住宅的惠州、二手房的廣州、深圳等城市房價依然明顯上漲。核心原因還是粵港澳大灣區的經濟恢復相對較好，投資屬性相對較高，而執行各地落地的調控政策力度還未抑制住市場升温。

分析人士表示，預計未來，中國各地堅持房住不炒、不將房地產作為短期刺激經濟的手段，因城施策，穩地價、穩房價、穩預期，穩妥實施房地產長效機制，確保房地產市場平穩健康發展。同時，隨着防範房地產系統性金融風險監管的收緊，預計未來房地產市場走勢將更趨平穩。

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