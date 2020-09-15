疫情緩和利好收租股　九置勁升逾4%　金飾股六福揚5.1%｜持續更新

美股隔晚上升，三大指數收市升逾1%，受疫苗有進展及大型併購交易帶動。道指收市報27993點，升327點。納指報11056點，升203點。標指報3383點，升42點。

【14:47】亞太區股市走勢個別

亞太區股市走勢個別，日股收市報23454點，跌104點或0.4%，澳洲ASX 200指數收市報5894點，跌4點或0.1%，台灣加權指數收市報12845點，升57點或0.5%，南韓KOSPI指數收市報2443點，升15點或0.7%。

【13:30】餐飲消費股上揚

疫情進一步緩和，對消費及收租股帶來正面支持。九倉置業（1997）升4.5%，最新報32.6元，希慎（0014）升1.2%，最新報24.5元。

周大福（1929）升1.8%，最新報10.4元，六福（0590）升5.1%，最新報19.32元。

餐飲股方面，太興（6811）升4.4%，最新報1.66元，大家樂（0341）升1.4%，最新報17.42元。

【12:05】港股半日升119點

恒生指數半日升119點，收報24759點。國指升42點，報9848點。騰訊（0700）、京東（9618）升0.6%及2.7%。軟件股造好，金蝶（0268）和金山軟件（3888）升2.6%和3.9%。

車股及內房造好，比亞廸（1211）升近13%，報97.5元。融創（1918）升逾4%。龍湖（0960）升3.5%。

【11:45】車股炒上 比亞迪H股揚逾12%

比亞迪股份（1211）H股再創新高，高見98.8元，最新報97元，升12.3%；比亞迪A股（深圳﹕002594）則升停板，最新報101.75元人民幣。

其他車股方面，吉利（0175）升2.3%，最新報16.32元，長城（2333）最新報9.89元，升3.5%，華晨（1114）升3.4%，最新報7.05元，廣汽（2238）升1.2%，最新報6.79元。

至於宣布配股集資約40億元的恒大汽車（0708），最新報26.05元，跌8%。

【10:29】比亞廸曾升9%

比亞廸（1211）大漲逾9%，報94.5元，成交額8.38億元。隔晚電動車中概股於美股大升，小鵬汽車（美：XPEV）、理想汽車（美：LI）分別升逾7%。

恒大汽車（0708）大折讓配股後，跌幅大幅收窄至8.8%，現報25.8元，成交額44.7億元。

【10:12】保險股發力 恒指升逾百點

中國平安（2318）升1.4%、友邦（1299）升1.7%、中國人壽升0.2%，領大市反升103點，報24743點。

【09:32】亞股走勢個別

內地股市走勢個別，上證低開1點，報3277點，深成高開10點，報13032點，滬深300最新報4649點，低開1點，創業板高開6點，報2578點。

亞太區股市普遍向下，日股198點，最新報23361點，澳洲ASX 200指數最新報5900點，升1點，台灣加權指數最新報12786點，跌1點，南韓KOSPI指數報2426點，跌1點。

【09:20】恒生指數低開18點 小米低開4%

恒生指數低開18點，開報24621點。國指低開21點，開報9785點。騰訊（0700）高開1.1%，開報535.5元。阿里（9988）跌0.1%，開報268元。美團（3690）升0.6%，開報246元。

小米（1810）遭股東減持3.5億股B類股，今早低開3.8%，開報22.65元。

港銀下跌，滙豐（0005）跌0.5%，開報32.05元創新低。恒生（0011）跌0.7%，企120元。