前8月中國固定資產投資按年下降0.3%

中國國家統計局公布的數據顯示，1月份至8月份，中國固定資產投資（不含農戶）378,834億元（人民幣‧下同），按年下降0.3%，降幅比1月份至7月份收窄1.3個百分點。其中，民間固定資產投資214,506億元，下降2.8%，降幅收窄2.9個百分點。從按月速度看，8月份固定資產投資（不含農戶）增長4.18%。

分產業看，第一產業投資11,063億元，按年增長11.5%，增速比1月份至7月份提高3.8個百分點；第二產業投資112,122億元，下降4.8%，降幅收窄2.6個百分點；第三產業投資255,649億元，增長1.4%，增速提高0.6個百分點。

第二產業中，工業投資按年下降4.5%，降幅比1月份至7月份收窄2個百分點。其中，採礦業投資下降9.5%，降幅收窄2.4個百分點；製造業投資下降8.1%，降幅收窄2.1個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長18.4%，增速提高0.4個百分點。

第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）按年下降0.3%，降幅比1月份至7月份收窄0.7個百分點。其中，道路運輸業、鐵路運輸業投資分別增長2.9%和6.4%，增速分別提高0.5和0.7個百分點；水利管理業投資增長1.2%，增速回落1.7個百分點；公共設施管理業投資下降3.9%，降幅收窄1.3個百分點。