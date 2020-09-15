中國8月規模以上工業增加值按年增長5.6%

中國國家統計局網站發佈數據顯示，2020年8月份，中國規模以上工業增加值按年實際增長5.6%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），增速較7月份加快0.8個百分點。

從按月看，8月份，規模以上工業增加值比7月增長1.02%。1月至8月，規模以上工業增加值按年增長0.4%。

分三大門類看，8月份，採礦業增加值按年增長1.6%，7月份為下降2.6%；製造業增長6.0%，與7月份持平；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長5.8%，加快4.1個百分點。

分經濟類型看，8月份，中國國有控股企業增加值按年增長5.2%；股份制企業增長5.8%，外商及港澳台商投資企業增長5.3%；私營企業增長5.7%。

分行業看，8月份，41個大類行業中有29個行業增加值保持按年增長。農副食品加工業下降2.5%，紡織業增長3.3%，化學原料和化學制品製造業增長6.9%，非金屬礦物製品業增長5.0%，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長9.2%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長4.8%，通用設備製造業增長10.9%，專用設備製造業增長8%，汽車製造業增長14.8%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業下降0.3%，電氣機械和器材製造業增長15.1%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長8.7%，電力、熱力生產和供應業增長5.9%。

西部地區增幅最慢

分地區看，8月份，中國東部地區增加值按年增長6.8%，中部地區增長5.4%，西部地區增長4.5%，東北地區增長6.6%。

分產品看，8月份，612種產品中有394種產品按年增長。鋼材11,913萬噸，按年增長11.3%；水泥22,489萬噸，增長6.6%；十種有色金屬529萬噸，增長6.9%；乙烯179萬噸，增長8.6%；汽車208.8萬輛，增長7.6%，其中，新能源汽車12.5萬輛，增長31.6%；發電量7,238億千瓦時，增長6.8%；原油加工量5,947萬噸，增長9.2%。

8月份，工業企業產品銷售率為98.2%，按年下降0.4個百分點；工業企業實現出口交貨值10,452億元人民幣，按年名義增長1.2%。