樓價貴　調查顯示香港有咁多比例有錢人傾向留物業予後代

滙豐卓越理財一項調查發現，亞洲人非常重視家庭觀念，受訪的中國內地、香港及新加坡富裕人士（即每年收入10萬美元或以上），九成表示會供養父母，比例高於全球平均水平（69%）。調查同時顯示，富裕階層仍會因為需要負擔父母的醫療費用而感到憂慮，當中香港的情況更為普遍，41%受訪的本港富裕人士表示父母在晚年都面對重大財務困難。

亞洲富裕人士在協助父母規劃晚年生活時仍面臨不少困難，包括：確保遺產規劃具有稅務效益（38%）；能因應情況修改遺囑或信託（37%）；或了解遺囑與信託相比的利弊（38%）。

財富傳承方式方面，調查發現，大部分中國內地（56%）、香港（66%）和新加坡（73%）的富裕人士傾向保留物業予後代。相比自己出資的投資，大多數富裕受訪者對使用繼承所得的財產作投資會更為謹慎，僅41%受訪者表示會將所獲得的遺產用於規劃自己和家庭的未來。另外，大部分香港受訪者傾向繼續持有父母遺下的物業，反映本港樓價高企的現象，但同時他們也較謹慎使用繼承所得的財產作投資。

滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷（Greg Hingston）表示，在疫情影響下，兼顧照顧子女及年邁父母的「夾心世代」需承受額外的財務和心理壓力，可見為個人及家庭需要及早作精明而長遠的財務規劃是十分重要。