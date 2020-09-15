離岸人民幣5月以來怒升4000點　前景需視乎美元前景

從今年5月末以來，人民幣開啟升值趨勢，離岸人民幣來看，從5月底以來，升值了4,100多點，在岸人民幣則升值了3,800多點。

在岸人民幣對美元匯率今日開盤跳漲近300點，連續收復了6.8和6.79兩大關口。與此同時，更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率收復6.79關口，最高至6.7815，為去年5月以來首次。

人民幣為何大漲？分析人士表示，5月底以來美元指數的大幅下行是其中的一項重要原因。

《中國基金報》9月15日報道，中信證券分析師明明稱，對於人民幣匯率的由弱轉強，5月底以來美元指數的大幅下行是其中的一項重要原因。而美元指數的下行一方面受到美國經濟復甦預期持續強化的影響，另一方面也受到美聯儲（FED）寬鬆貨幣政策的影響。

隨着美聯儲大放水，3月下旬起，美元指數即進入下跌態勢，並且至今未有扭轉迹象。5月底以來人民幣持續升值，美元兑人民幣匯率由5月底的7.17持續升值到目前突破6.8。值得注意的是，人民幣兑歐元、日圓、英鎊等主要貨幣的匯率也在近期有所升值。

與此相對應的是美元指數大幅走弱，美元指數自今年3月高點已下跌近10%，在當前美元指數持續走弱的背景下，人民幣升值趨勢是否能夠延續？

堅持人民幣將延續升值態勢的一方認為，本輪人民幣升值的基礎在於中外疫情、貨幣環境的變化，美國疫情不僅得不到控制，甚至還有擴大風險，美聯儲的擴張貨幣行為就像吸食鴉片上癮；反觀中國，疫情早已遠離，經濟已進入正常運行期，貨幣政策正常化使得中外利差長期持續。

認為人民幣升值結束將恢復弱勢的一方認為，6月以來人民幣升值的主要原因是美元貶值，即美元指數的下降。雖說美元指數下降並不必然意味着人民幣兑美元匯率的升值，人民幣近期的升值，主要還是針對美元升值。如果美元開始反彈，人民幣升值道路可能就此打斷。