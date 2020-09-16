英偉達400億美元併購ARM　半導體行業變天　中企最要擔心什麼

美國晶片公司英偉達收購英國晶片設計公司ARM成功，成為晶片史上最大併購案。有分析表示，中國或許最應該擔心。

英偉達會以400億元（美元‧下同）收購ARM，作價會按以下方式支付，包括215億元的股票、120億元現金，其中包括簽約時即刻支付的20億元。而如果ARM未來業績達到特定目標，日本軟銀集團還可能獲得額外的50億元現金或股票。此外，ARM員工還將獲得15億元的英偉達股票。交易完成後，軟銀預計將保留ARM不到10%的股份。

英偉達收購ARM，或誕生晶片「巨無霸」。（Reuters）

英偉達為何需要ARM？一位行業資深人士表示：「為了補齊CPU」。在未來的計算世界裏，CPU是基座，GPU是加速，Infiniband是高速互聯。想要在未來計算佔據主流位置，必須是上述技術的「三項全能」。

目前，美國半導體公司英特爾兼具CPU、GPU和高速互聯，但英偉達缺了CPU。前述人士表示，美國當下的兩台超算，採用的是IBM Power+英偉達GPU。但下一代美國E級超算，英偉達一台都沒拿到。

如果英偉達能夠買下ARM，就意味着「從移動、邊緣再到數據中心，英偉達將成為真正的全棧計算廠了」。

不過，讓外界擔心的是，ARM本是一箇中立的晶片企業，一旦被英偉達收入囊中，怎麼能保持其中立性？特別是變成一家美國公司後，原本是英國國籍的ARM，是否會成為美國製約中國的下一張牌？

對於前者，ARM的聯合創始人Hermann Hauser公開反對將ARM出售給英偉達，稱這對ARM而言是一場「災難」。「如果它成為英偉達的一部分，很多授權公司都是英偉達的競爭對手，顯然他們會尋找Arm的替代產品。」他更希望看到ARM在倫敦或者紐交所上市。

但接近ARM的資深人士認為，如何對ARM的其他客戶，比如美國公司高通、韓國公司三星保持中立性是一個挑戰。現在只是許諾，是不是可以做到，還需要時間。

此外，中國企業華為在中美貿易戰中被全面封殺的遭遇，讓這種紙面上的中立性顯得不堪一擊，再漂亮的商業承諾也都存在變數。

「ARM現在無法保持絕對的中立，被美資收購一定只會讓中立性更低，對中國企業確實不算個好消息」一位前英偉達人士分析。

「如果成交了，對中國總的而言弊多於利」一位中國IP行業人士表示。