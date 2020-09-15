華為5G領先歐美　為何會出現此狀況？

綜合媒體9月15日報道，華為5G發展已被公認比美國及世界其他同業快。華為去年以近170億美元經費研究5G，5G第一個行動裝置蓄勢待發，相關進展跑得比美國快。

號稱科技公司雲集的硅谷，為何讓美國在通訊科技5G的戰場輸給中國的公司？

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道稱，一度主導電信設備市場的美國公司都放棄相關業務，目前美國5G幾乎完全依賴兩家歐洲的設備製造商︰瑞典愛立信和芬蘭諾基亞，或必須急催思科和生產5G手機晶片的高通公司等美商投入。

2020年9月8日，美國總統唐納德·特朗普在北卡羅來納州温斯頓-塞勒姆的競選集會上發表演講。（AP）

加州科技業沒加入5G與利潤、初期態度不積極有關。

英媒分析認為，以總部在聖荷西的思科和總部在聖地亞哥的高通為例，兩者的營運模式擁有穩定的高獲利率達到約65%，是諾基亞和愛立信的兩倍，加入5G戰場與華為競爭的動力不足。

特朗普政府認為，若中國掌握未來5G標準化，全世界都得買中國5G製品，長期衝擊美國利益與安全。

美國必須拉攏盟友抵制中國，包括要求全球領先的晶圓代工廠台積電赴美設廠。

媒體分析表示，中美兩強廝殺5G的背後是科技戰、信息安全戰，也是未來6G等更高階科技的保衛戰。