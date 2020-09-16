比亞迪成紅底股兼創新高　小米及恒大汽車皆反彈｜持續更新

聯儲局舉行一連兩日政策會議，投資者預期將維持寬鬆貨幣政策，道指隔晚升2點，收市報27995點。科技股升勢較好，納指升133點，收市報11190點。標指升17點，報3401點。
【10:19】人幣續上揚 中資航空股起飛
人民幣續強勢，對內地航空股帶來正面作用，東航（0670）升3.2.%，最新報3.83元，南航（1055）升2.5%，最新報4.96元，國航（0753）升2%，最新報6.01元。
【09:47】亞股上揚 台股彈逾百點
亞太區股市上揚，日股升19點，最新報23474點，澳洲ASX 200指數最新報5939點，升44點，台灣加權指數最新報12958點，升112點或0.9%，南韓KOSPI指數最新報2446點，升3點。
【09:43】富力贛鋒配股
近期不少企業宣布配股，其中富力（2777）宣布配股集資25億元，最新報10.12元，升1.7%，贛鋒（1772）配股集資逾14億元，最新報38.8元，跌3%。
至於日前宣布籌近40億元的恒大汽車（0708）升2.6%，最新報25.7元，遭副董事長林斌減持的小米（1810），最新報22.6元，升1%。
此外市場上再有另一隻紅底股，比亞迪（1211）創新高，高見101.1元，最新報100.9元，升3.7%。
【09:27】內地股市輕微低開
內地股市低開，上證報3293點，低開2點，深成低開19點，最新報13123點，滬深300最新報4683點，低開6點，創業板最新報2597點，高開2點。
【09:20】恒生指數高開91點
恒生指數升91點，開報24823點。國指高開45點，報9874點。騰訊（0700）升1.6%，報538元。阿里（9988）升0.9%，報269.8元。滙豐（0005）力守32元，花旗隔晚美股跌7%，料港股金融股受壓較大。
比亞廸昨破頂後，今高開1.9%，報99.15元，挑戰「紅底」。