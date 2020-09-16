數碼港﹕從下月1日起向商業租戶及初創企業減租6個月

數碼港宣佈為配合特區政府推出第三輪「防疫抗疫基金」，由今年10月1日起，向數碼港的商業租戶及初創公司提供額外6個月的租金寬減，以紓緩創科業界及初創企業因疫情持續而面對的經營壓力，協助社群內的中小企及初創企業，於疫情期間保持競爭力。

數碼港將在2020年10月1日至2021年3月31日期間，為數碼港園區的辦公室租戶、Smart-Space共用工作間用戶、零售與食肆營運商及荃灣Smart-Space共用工作間用戶，提供75%租金寬減。每個租戶可享租金寬減的租用面積以5,000平方呎為上限，預計約760家企業及初創公司將會受惠，合資格租戶需向數碼港遞交相關申請，詳情可參考稍後發出的通知書。

因應經濟不明朗因素及疫情挑戰，數碼港及政府一直積極支援社群初創及科技公司，先後推出兩輪合共為期一年的租金寬減措施，於去年10月至今年3月減租5成，及於今年4月延長措施6個月並擴大寬減至100%。新措施將能對數碼港社群內資源相對有限的中小企和初創企業作出針對性支援，以減輕他們的經濟負擔及現金流壓力。

數碼港主席林家禮博士表示，過去一年，本港創科行業及初創企業面對嚴峻挑戰，數碼港一直與社群企業共渡時艱，相信是次措施能協助創科中小企及初創企業減輕財政壓力，更專注地把握疫情帶來的機遇。將繼續積極鼓勵社群企業善用數碼科技優勢，並透過不同平台協助初創企業拓展商機，加速數碼轉型及促進香港新經濟發展。