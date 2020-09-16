永明金融：63%受訪者無報復式消費　憂慮經濟主張「多個錢傍身」

永明金融今日發佈調查發現， 疫情影響受訪者理財心態，每四人中有一人自覺財務健康狀況安穩，感覺安穩的人中有接近兩成人在理財規劃上自稱「紀律型」，認為「交到基本功課型」的人中亦約有三成表示「感覺安穩」。每五人中有一人則抱持隨遇而安的心態。

疫情又影響受訪者理財態度，疫情前約有32%自稱為「Hea做型」，但疫情後則由 32%下跌至 22%，而「上進型」則由 13%人上升至22%人選擇。反映受訪者理財態度變得積極。

同時，調查又發現近四成受訪者原預計今年會花1萬至3萬元於旅行上。不過因為疫情而節省了旅行相關開支，逾半數人指會轉為備用現金以用作支持日常生活開支或應付突發情況或尋求合適的投資及儲蓄工具。63%受訪者表示在過往數月並沒有「報復式消費」，當中的27%受訪者指因憂慮經濟或就業前景，反映受訪者理財態度審慎。

逾半數人指會轉為備用現金以用作支持日常生活開支或應付突發情況或尋求合適的投資及儲蓄工具。（永明金融提供）

又指，買樓對退休儲蓄亦會造成一定影響，25%的受訪者認為有樓收租可望提早退休，16%受訪者指供樓已等於為退休儲蓄，又有接近六成人指願意更改置業的選擇以省下金錢。 反映受訪者不希望因為買樓而對退休或其他目標造成太大影響。

調查在今年8月透過網上問卷訪問1,020 名年齡介乎20至40歲的港人，了解對消費、財 務健康以及退休儲蓄的態度及看法。