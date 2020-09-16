美股盛宴已近尾聲？　私募基金黑石副主席﹕需準備迎接失落的十年

在新冠肺炎疫情肆虐下，全球經濟飽受衝擊，其中美國經濟在第二季收縮幅度達31.7%。不過當地股市經過3月的大跌後，便踏上升市快車，反映科技股走勢的納斯達克指數更創下新高。對於美股的升勢，私募基金黑石執行副主席Tony James直言，本輪升市歸功於美國聯儲局的接近零息政策；又認為股市再上升空間有限，在企業盈利難有好表現下，不排除股市回報陷入「失落的十年」。

Tony James接受《CNBC》訪問時指出，目前股市估值已變得相當充份，在未來5至10年難有再上升空間；認為從升值角度，將處於失落的十年。

為何Tony James會看淡股市前景？他指出現時利率已在接近零水平，亦促使投資者將金泊入債券，以追逐回報，正待入市資金的資亦不少。他相信未來利率會上升至正常水平，當利率上揚，對企業盈利產生負面影響，明言高昂的借貸成本，將會蠶食企業利潤。

除此之外，企業將會面臨眾多不利因素對企業盈利帶來壓力，包括更高的稅率﹑營運成本增加﹑供應鏈變得低效率，以及去全球化損害生產力等因素，均會對企業造成阻礙。因此他認為長期而言，企業盈利增長會令人失望，未來5至10年股票回報難有寸進。

在訪問中，Tony James亦對聯儲局的行動給予讚許，指出當局的行動規模及速度屬史無前例，若非如此便會陷入蕭條式嚴重風險。當信貸出現問題，便會波及整個市場。

對股市投機現象作警告

此前，黑石集團私人財富部副主席Byron Wien認為，美國股市存在大幅修正的風險。他警吿說，股市的投機活動不斷增加，美國經濟處於脆弱狀態，總統選舉期間可能出現動盪。

Wien日前接受採訪時說：「大量投機在進行中。這可能是不健康的。市場很脆弱。」他擔心，美國經濟復甦的速度比大多數投資者認為的要慢。他還認為，在遏制衛生事件方面缺乏紀律、社會動盪、創紀錄的高額債務，都對美國的世界地位產生了負面影響，這反映在美元走軟上。

當被問及美股漲勢受挫是否預示着更大麻煩即將到來，還是隻是股市喘息時，Wien說：「大多數投資者感到困惑，因為經濟似乎不像金融市場表現得那樣好。但是，實際上並沒有脱節：散戶將市場推向新高，他們通過推升互聯網相關股票價格來做到這一點，人們在家工作令這些股票受益。」