滙豐控股7連跌　失守31元　累恒指全日瀉近400點

聯儲局重申將維持低利率一段時間，料2023年前不加息，刺激隔晚美股一度上揚，但受科技股下跌拖累，納指和標指都要倒跌收市，道指則升36點，收報28032點。

【16:14】恒指全日跌384點

恒指收市報24340點，跌384點，國指收市報9732點，跌113點，恒生科技指數收市報7301點，跌128點，成交額為1,176.9億元。

銀行股弱勢，滙控（0005）已連跌7日，並失守31元，低見30.8元，再創下自08年金融危機以來新低，收市報30.9元，跌2.7%，旗下恒生（0011）收市報119.7元，跌0.9%，中銀（2388）收市報21.6元，跌0.7%，東亞（0023）收市報16.14元。

內銀股亦處於弱勢，建行（0939）跌0.9%，收市報5.3元，工行（1398）跌0.5%，收市報4.24元，中行（3988）跌0.8%，收市報2.5元。

內險股方面，國壽（2628）跌1.9%，收市報17.76元，平保（2318）收市報81.75元，跌0.6%，太保（2601）收市報22.2元，跌1.6%。

科技股方面，騰訊（0700）跌1.4%，收市報527元，美團（3690）跌3%，收市報240.8元，小米（1810）跌6.4%，收市報21.3元。

不過比亞迪（1211）續上揚，並創新高，高見111.9元，收市報109.7元，升5.9%。

【15:31】內地股市走勢個別

內地股市走勢個別，上證收市報3270點，跌13點或0.4%，深成收市報13015點，升3點或0.03%，滬深300收市報4632點，跌24點或0.5%，創業板收市報2557點，升2點或0.1%。

【14:32】亞股普遍低收 日股挫160點

亞太區股市普遍向下，日股跌160點，收市報23315點，澳洲ASX 200指數收市報5883點，跌72點或1.2%，台灣加權指數收市報12872點，跌103點，南韓KOSPI指數收市報2406點，跌29點。

恒指最新報24227點，跌447點；國指最新報9694點，跌151點。

【12:07】恒生指數半日跌397點

恒生指數半日跌397點，收報24327點。國指跌128點，報9716點。金融股向下，滙豐（0005）跌2.2%，報31.05元，再破底。友邦（1299）跌2.2%，報79.25元。

科技股同樣有沽壓，騰訊（0700）及阿里（9988）跌2%。網易（9999）、美團（3690）和京東（9618）跌逾3%。

【11:00】大市跌幅擴大至逾300點

大市跌勢加劇，恒指失守24500點，最新報24358點，跌367點；國指最新報9739點，跌106點，恒生科技指數最新報7314點，跌155點。

美團（3690）跌2.8%，最新報241.2元，小米（1810）跌4.6%，最新報21.7元，中芯（0981）跌1.5%，最新報19.94元。

【09:55】滙控續尋底 報31.25元

滙豐控股（0005）開市後跌幅擴大，曾低見31.2元，現報31.25元，跌1.58%，成交金額1.11億元。

【09:32】亞太區股市普遍向下

亞太區受市走勢疲弱，日股跌73點，最新報23402點，澳洲ASX 200指數，最迎報5918點，跌37點，台灣加權指數最迎報12931點，跌45點，南韓KOSPI指數最新報2423點，跌12點。

【09:29】內地股市低開

內地股市低開，上證最新報3277點，跌6點或0.2%，深成最新報12970點，跌40點或0.3%，滬深300最新報4642點，低開15點或0.3%，創業板最新報2551點，跌3點或0.1%。

【09:20】恒生指數低開49點

恒生指數低開49點，開報24676點。國指低開3點，開報9842點。科技股受壓，騰訊（0700）僅高開0.1%，阿里（9988）要跌0.8%，京東（9618）跌2.1%。

比亞廸（1211）高開2.7%，開報106.4元，續創新高。「後疫情」內需股企穩，安踏（2020）升1%，海底撈（6862）升0.4%。