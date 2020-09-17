OECD上調全球經濟預期　惟仍預期整年經濟要收縮

經濟合作與發展組織（OECD）9月16日發佈《經濟展望中期報吿》，將全球2020年國內生產總值（GDP）變動預期從下滑6%上調至萎縮4.5%，2021年經濟增長預期同步上調至5%。

OECD同時警吿稱，在最初的經濟重啟措施後全球經濟產出經歷顯著提升，但經濟復甦的步伐在夏季月份中出現放緩的迹象。報吿指出，按照目前的經濟和疫情態勢，中國將是2020年二十國集團中唯一實現正增長的國家。

中國對疫情的出色防控令經濟明顯恢復。（Reuters）

中國央視報道，OECD首席經濟學家Laurence Bona表示，世界正在經歷自二戰以來最大的經濟衰退，全球經濟2020年預計將下滑4.5%，到2021年才會恢復。預計中國經濟2020年則將實現1.8%的增長。2021年，中國GDP將實現8%的增長，這歸功於大量的基礎設施投資和政府大量支持。

Laurence Bona還表示，目前，全球經濟最大的問題是不確定性，其中最大的因素就是新冠肺炎疫情。

Laurence Bona稱，疫情需要在全球範圍內處理和控制，只要疫情還存在，都會對全球經濟產生影響。她呼籲各國政府建立連續、持久和有效的經濟恢復策略，延續財政、貨幣和結構性政策來支持消費者和企業，同時，加強全球合作和恢復信心才是加速世界經濟恢復的關鍵。