員工用蘋果手機或遭辭退　用華為手機可獲補貼！　江蘇企業如此說

使用哪一個牌子的手機，是個人意願吧。但是有否想過會否因為使用某一個牌子手機，而有機會失去工作。有報道指出，中國江蘇首府酒業要求員工限期內將蘋果手機更換為國產手機，否則直接辭退員工。

據《中關村在線》報道，江蘇首府酒業於周二（15日）通知，使用蘋果手機的員工，限期30天內更換為國產手機，否則直接辭退。

另外，如果使用的國產手機品牌為華為，會給予補貼，補貼金額為所買手機市場零售價格的15%。

中國有公司強制用國產手機引發熱議。（新華社）

《中國經濟周刊》報道，該公司一工作人員透露，要求停止使用蘋果是考慮到商業機密和信息安全，本質是支持國產，補貼華為用戶徵求過大家意見。

至於江業首府酒業的要求，若員工不遵守遭到處分的話，是否獲得官方保障？據《瀟湘晨報》引述江蘇鹽城市勞動監察支隊，一名工作人員解釋，公司規定是自己的事，要不要服從是員工的事，若不合理﹑不合法，員工也不需要遵守‧

該名工作人員指出，購買手機屬個人事情，單位規定不合理不合法又有何用？若員工被開除，可以到勞動監察部門舉報。員工買什麼手機，公司並無權利約束。

任正非指出，如果認為不買華為就是不愛國，那我們孩子就是不愛國，因為他們也用蘋果產品。（資料圖片）

任正非﹕家人亦用蘋果產品

早在2016年，杭州一公司發文讓員工換掉蘋果手機，如果買蘋果手機將開除。當時，該公司一股東說：「公司的座右銘是『讓中國愛上中國造』。目前市面上的國產手機性能都很好，為什麼一定要跟風購買高價的蘋果手機呢？」

這些用手機來體現愛國的行為在當時的輿論場中已受到一定程度的批評。

中國《觀察者網》評論說，消費者買一個產品，買的是功能或者體驗，而不是口號，給公司指定產品安上一個高大上的名義，即便真心，在外人看來往往是別有所圖。

華為創始人任正非曾表示，「目前對華為有兩種情緒，一種是鮮明的愛國主義支持華為，一種是認為華為綁架了全社會的愛國情緒，」他說，「如果認為不買華為就是不愛國，那我們孩子就是不愛國，因為他們也用蘋果產品。」