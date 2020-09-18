黃奇帆：中國內循環要動真格　關鍵是解決農民隱性窮根問題

中國國際交流中心副理事長黃奇帆認為，中國內循環要懂真格，必須解決農民低收入問題。

9月6日，黃奇帆出席「中國經濟發展與信用建設論壇」並作了《疫情下的世界經濟趨勢和中國經濟的雙循環》主題演講，他認為：在過去十多年出口遭遇天花板、貿易摩擦增多、勞動力緊張、比較優勢減弱、環保成本上升等五大壓力下，中國走內循環為主的雙循環道路，不僅是因為脱鈎倒逼或疫情下的產業鏈困局倒逼，而是更深層次改革和更高層次開放的必然路徑。

黃奇帆表示，中國一旦推進內循環，重要舉措有以下幾項。

由於中國控制住了新冠肺炎（COVID-19）疫情，中國經濟率先從低谷中恢復。（Reuters）

首先要抓好創新，內循環的重要載體是創新；第二，要抓住第四次工業革命的機會，把新基建搞上去；第三是老樹新芽，挖掘傳承產業的新發展空間；第四，解決社會內循環的消費能力的問題。

中國的創新目前有三個薄弱環節，如果在內循環下要把這三個薄弱環節補上，就會形成巨大的發展動力。

第一，目前中國在核高基的研發投入上還是短板，中國的研發費已經達到國內生產總值（GDP）的2.2%，一年有22,000億元人民幣（1元人民幣約合0.14美元）的投入，在世界排名第二。

但是其中投資到核心、高科技、基礎性的研發，只佔5%約1,100億元，比例非常低。美國在核高基投入的研發費是中國的20倍。

第二，再說新基建。新基建之所以重要，它代表了第四次工業革命。現在中國面臨第四次工業革命，核心就是智能化革命，5G時代、大數據、人工智能、移動互聯網、雲計算、區塊鍊形成的產業互聯網、消費互聯網等等。

第四次工業革命中國不僅是跟進者，還是引領者之一，在5G一些方方面面中國是比較領先的引領者。所以中國在疫情下推出新基建，非常了不起的前瞻性，把這件事做好也是內需。

第三，老樹新藤，挖掘傳統產業新的發展空間，外循環的時候可以不當回事，但是當內循環的時候這也是新的增長動力。比如汽車中國已經連續三年銷售量在下降，年年下降好像到了天花板。

最後一條，中國有一個社會內循環的消費能力的問題，發展的主體動力源泉一是企業，二是小微企業，三是老百姓，這三塊內循環的主體動力要發揮。

另外，我們還有6億低收入人群，主要是農民。重慶3,000多萬人，2,000萬農民家庭，財產性收入佔全部年收入3%，97%是勞動收入或者出去打工的收入，這個問題40年沒變，這就是中國農民窮的一個基礎性原因。

如果能夠讓農民的財產性收入從3%變成30%，相信農民的收入會有巨大的提高，在這個意義上講還要靠改革。