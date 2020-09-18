恒生保險延伸遙距投保覆蓋全線人壽保險產品

恒生銀行公布，由今日（18日）起，客戶可透過視像會議購買恒生保險全線人壽保險產品。這個新遙距投保渠道為客戶帶來更容易和便捷的投保方式，可全面照顧客戶對保險服務的需要。亦因應2019冠狀病毒病疫情，在實施社交距離措施的情況下，利用視像會議投保更見方便。

因應客戶對線上銷售渠道安全及可靠性的重視，是次遙距投保渠道採用了各種高規格數據安全措施，讓客戶無論何時何地均可在恒生保險持牌中介人的協助下，方便及安全地在線上以視像會議形式進行詳細的財務需要分析，選擇合適的壽險產品及了解相關保單細節。

是次遙距投保渠道是在保險業監管局批准的保險科技沙盒下運作。此科技沙盒旨在讓獲授權的保險公司以先導形式試行應用創新保險科技，在現有的監管要求上提供彈性安排，促進香港保險業的科技發展。

恒生保險行政總裁林禧彥表示，恒生於今年初首推的遙距投保方式深受客戶歡迎。有見及此，很高興能把這個遙距投保渠道延伸至覆蓋恒生保險的全線壽險產品。這個新渠道為客戶提供㇐項方便和安全的選擇，讓客戶可與恒生的專業團隊以視像會議商討人壽保障的需要。恒生會繼續尋求透過各種線上和線下渠道為客戶提供更多元化的產品，以滿足客戶所需。