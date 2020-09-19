行業協會﹕制裁中芯國際　美國半導體產業或每年損失50億美元

中芯國際將被美國製裁的傳言甚囂塵上，國際半導體產業協會（SEMI）向美國政府發出警吿，如果將中芯國際（0981）列入「實體清單」，將導致美國半導體產業每年蒙受50億美元損失。

據《C114通信網》周五（18日）報道，此前美國研究機構Washington Analysis預計，美國將在9月底之前公布對中芯國際的制裁方案。

SEMI指出，美國半導體設備和材料每年有50億美元營收來自中芯國際，列入實體清單後，這些產品將難以向中芯國際供貨，進而影響美國半導體企業的全球市場份額，從而對美國的工業、經濟和國家安全造成長期不利影響。

中芯國際的供應商，包括了美國應用材料公司、美國Lam Researc、美國KLA-Tencor等。

路透社9月4日報道稱，一名美國國防部官員表示，特朗普（Donald Trump）政府正在考慮是否將中國最大的晶片製造商中芯國際列入貿易黑名單，因美國將升級對中國企業的打擊。中芯國際隨後發佈聲明稱，公司「從沒有任何涉及軍事應用的經營行為，與中國軍方毫無關係」。

對於此說法，中國外交部新聞發言人趙立堅9月7日回應稱，一段時間以來，美方在拿不出任何真憑實據的情況下，泛化國家安全概念，濫用國家力量，對中國企業採取各種限制措施，「這是赤裸裸的霸權行徑，中方對此堅決反對。」

趙立堅並強調，中方已經多次就美方無端打壓中國企業問題表明嚴正立場，美方所作所為不僅違反國際貿易規則，破壞全球產業鏈、供應鏈、價值鏈，也必將損害美國國家利益和自身形象。

「我們奉勸美方停止泛化國家安全概念、打壓外國企業的錯誤做法。」他稱。