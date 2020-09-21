滙豐半日瀉近3%累大市　恒指中午收報24223點　跌近1%｜持續更新

美股三大指數上周全線下跌，市場焦點料落在聯儲局主席鮑威爾連日出席國會聽證會的講話，匯報疫情援助及刺激措施進展。騰訊昨晚公告，旗下應用程式WeChat，可能無法在美國獲得新用戶；另TikTok禁令獲延後，料科技股依然動盪。

【12:00】恒指中午收挫232點 報24223點

恒生指數中午收市報24223點，跌232點，成交額僅654.4億元。兩大藍籌濠賭股跌幅顯著，銀娛（0027）及金沙（1928）分別跌3.8%及3.3%。

是日市場焦點滙控（0005）中午收復30元大關，跌幅收窄至2.9%，成交額達21.5億元。

至於吉利（0175）逆市造好，中午收報16.44元，升2.88%。藥明生物（2269）擬一拆三，股價逆市升0.47%。

【11:08】恒指跌幅擴大 挫逾200點

恒生指數跌幅進一步擴大，挫逾200點，一度失守24,200點，低見24,196點。至於恒生科技指數則挫逾1.25%，失守7,300點。

【11:00】WeChat概念股受害 微盟早段插逾7%

原本美國禁止下載騰訊（0700）旗下WeChat（微信）的禁令在上周日起生效，但有報道指美國法官頒布臨時禁制令，阻止商務部要求Apple及Google下架WeChat的命令。

微盟一向被視為微信的領先第三方服務供應商，今早股價持續向下，最新跌幅擴大至7.4%，最低見10.52元，成交額達4.77億元。

兌吧（1753）、中國有贊（8083）分別跌5.8%及5.1%。

【09:51】港股升轉跌 滙控重挫

港股由升轉跌，現挫近150點。恒指現報24306點，挫148點或0.61%；國指挫21點或0.22%，報9781點；科指挫61點或0.84%， 報7310點。大市成交額271億元。

滙控瀉3.7%，低見29.8元，失守30元大關，亦成表現最差藍籌股。

另外，銀河﹙0027﹚及金沙﹙1928﹚亦分別挫1.99%及1.81%。

騰訊﹙0700﹚跌0.095%，報524.5元。

藥明生物﹙2269﹚擬拆一拆3，帶動股價升逾3.3%，高見197.5%。

【09:20】恒生指數高開28點 騰訊滙豐異動

恒生指數高開28點，開報24483點。國指高開49點，開報9852點。騰訊（0700）受WeChat禁令陰霾影響，低開0.6%，報522元。美團（3690）造好升1.4%，開報245元。中芯（0981）高開逾4%，開報21.45元。

《環球時報》記者指，北京政府把外資公司列入《不可靠實體清單》，其中重磅藍籌股滙豐（0005）或榜上有名，早市低開2.3%，開報30.25元，試穿30元大關。