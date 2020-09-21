滙豐失守30元｜郭Sir止蝕離場　譚朗蔚：年內見世紀供股價28元

滙控（0005）股價繼續尋底，30元大關失守，跌穿「海嘯價」之餘，亦向2009年世紀供股價28元邁進一步。《香港01》上午11時與香港股票分析師協會副主席郭思治，與觀眾拆解滙控的前景，以及後市走勢。富昌證券聯席董事譚朗蔚認為，散戶現階段勿撈貨，「起碼要回復派息先可考慮」。

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郭思治表示，自己上星期五「買入少少滙控」，惟受今次中國或將滙豐納入《不可靠實體清單規定》的事件影響，今早已暫時離場。

他解釋，上周決定買入時，本身是估計歐洲央行或會容許銀行，自行決定是否派息，滙豐亦有可能補派今年二月時取消的末期息，因此才作出中線部署，惟無預計會出現政治事件，因此「止蝕」離場，「一涉及政治，就唔可以用技術分析。」

他直言，滙豐對港人來說是「情意結」，不反對投資者於低位「慢慢買入」，但強調要有心理準備，受政治事件影響，股價走勢會一直不明朗，股價「反覆不明一路偏軟」。

譚朗蔚：倘失守28元 下方支持位冇得估

富昌證券聯席董事譚朗蔚接受《香港01》訪問時表示，滙控股價有可能今年內見世紀供股價28元，直言「時間短啲都得」。他指全球低息，金融業賴以盈利的淨息差正在削弱，而滙控不派息，料長線投資者短期內都不會部署買入此股；且料滙控在中美貿易摩擦下，或會面對很多指控及罰款。

譚認為，28元象徵意義大，短期或試該價位，倘失守，下方支持位「冇得估」，籲散戶勿撈底，「起碼要回復派息先可考慮」，若持續不派息，股價見「1字頭」也有可能。至於滙豐銀行旗下證券孖展買賣服務的認可買賣股票名單內，滙控將於12月7日起終止提供孖展信貸，譚相信，與該股孖展信貸需求減少有關，「證明（滙控）冇炒味」。

譚朗蔚認為現非散戶撈滙控的時候。（高仲明攝）

滙控﹙0005﹚股價繼續尋底，截至上午9時33分，該股瀉3.23%至29.95元，30元大關失守，跌穿「海嘯價」之餘，亦向2009年世紀供股價28元邁進一步。

近日有關滙控的負面消息不斷，包括中國商務部上周五公佈《不可靠實體清單規定》向美國反擊，中國官媒《環球時報》首席記者Qingqing Chen 於其個人Twitter引述消息人士稱，滙控與聯邦快遞（FedEx）極可能被列入「不可靠實體清單」。

與此同時，滙豐近日宣布，滙豐控股和恒生銀行股票的孖展信貸將於今年12月7日起終止。周日更被外媒引述外洩密件顯示，滙豐曾容許涉龐氏騙局資金經美國轉帳到香港。