百勝中國：次季生意已開始恢復　有信心今年開800間店

隨着內地疫情趨穩，內地餐飲業市道也逐漸復甦。百勝中國（9987）首席財務官楊家威表示集團在第二季生意已開始恢復，系統銷售達去年同期的96%；同店銷售達89%，目前內地不同地區的生意恢復速度有所不同，加上經濟環境仍有不明朗因素，故公司對餐飲市道持審慎樂觀態度，並調整了廣告費用、人工成本及產品結構，目前財政狀況穩健，未來會提供更多價錢優惠及好吃的食物給客人。

今年百勝中國開店目標維持800至850間，上半年開了350間新店。首席執行官屈翠容說受疫情影響，上半年開店步伐的確減慢，惟一般而言下半年開店速度較快，有信心達標。她強調開店最重要是開好店，肯德基新店往往開設2年便能收支平衡，而必勝客則要3至4年，底線是回報率達標就會開店，但中國多個城市未有開設肯德基及必勝客店舖，市場潛力仍然相當巨大。

料外帶及外送趨勢持續

現時內地肯德基及必勝客的堂食比例佔收入不足一半，屈翠容認為未來外帶及外送趨勢將會持續，以肯德基為例，其外帶及外送各佔收入30%，必勝客則分別佔10多%及40%。為迎合外賣趨勢，集團由2015年開始改造店舖及縮減店舖面積，肯德基店舖面積由3000呎降至2000呎，必勝客則由4000呎減至2000呎，新店成本亦由過往360萬元人民幣，削到100至200多萬元人民幣。新店店址方面，集團會用人工智能及團隊作分析地段，街舖及商圈都會開店，會考慮回報率、地理位置及租金水平。

對於中美摩擦升溫，屈翠容坦言中美貿易戰持續逾2年，「一直有這片烏雲」，所以會專注做好本業，去年集團更創下有史以來最好的業績，她深信市場消費者較成熟，會用腳為公司投下一票。