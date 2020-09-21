滙豐和渣打股價雙雙急瀉　兩行被指曾調動疑似非法資金

滙豐控股﹙0005﹚和渣打集團﹙2888﹚的股價9月21日在亞洲交易時段下跌，雙雙大瀉逾半成收市。此前有媒體報道稱，這兩家銀行和其他銀行曾調動疑似非法資金，儘管這些資金的來源存在危險信號。

滙豐控股和渣打集團股價今日雙雙大瀉逾半成收市。﹙資料圖片﹚

這些指控是由美國新聞機構BuzzFeed News與國際調查記者聯合會(International Consortium of Investigative Journalists)等全球新聞組織基於被洩露的檔合作提出的，這些檔涉及超過2萬億美元的交易，主要發生在2011年至2017年之間。

這些檔被稱為可疑活動報吿，是由銀行和其他金融公司向美國財政部提交，這些文件有關他們認為可能屬於洗錢等金融犯罪活動的交易。

渣打集團對《華爾街日報》(The Wall Street Journal)表示：「我們非常認真地履行打擊金融犯罪的責任，並在我們的合規項目上進行了大規模投入。」匯豐控股沒有立即回覆置評請求。

滙豐控股股價今日跌幅高達5.3%，收報29.3元，為1995年以來最低。渣打集團股價跌幅達6.1%，報34.9元，創四個月新低。

最近幾周，這兩家銀行的股價都出現了下跌，因為全球經濟惡化導致投資者擔心營收增長前景黯淡。