道指大瀉逾800點　現貨金失守1900美元關｜ 持續更新

港股今日﹙21日﹚大瀉504點，失守24000點，外圍股市亦走弱。

【22:40】港股夜期低水318點

港股夜期最新報23633點，跌258點或1.08%，低水318點。

另外，油價下挫，WTI原油期貨跌4.3%，至每桶39.31美元；希蘭特期油跌3.99%，至每桶41.34美元。

【22:33】道指挫800點

美股跌勢加深，道指挫804點或2.91%，報26853點；納指挫247點或2.29%，報10546點；標指挫84點或2.53%，報3235點。

Tesla盤中跳水，大瀉5.34%至418.53美元。

現貨金失守1,900美元大關，每盎司報1892.35美元。

【21:30】道指挫近500點

美股開市下挫。 道指挫483點或1.75%，報27173點；納指挫171點或1.59%，報10622點；標指挫51點或1.56%，報3267點。

英國富時100指數、德國DAX指數及法國CAC指數分別挫3.02%、3.1%及2.89%。

【21:20】滙控倫敦股價再挫近半成

滙豐控股﹙0005﹚倫敦股價報289.5便士，挫4.77%；折合報29.12港元，略低於港股29.3元收市價。

【20:45】道指期貨續跌650點

道指期貨續跌650點，報26952點；標指期貨跌65點；納指期貨跌186點。

另一邊廂，歐洲股市跌勢也加深，最少跌逾3.2%。其中，英國富時100指數最傷，挫近3.2%，報5818點；德國DAX指數跌3.25%，報12689點；法國CAC指數跌3.07%，報4825點。