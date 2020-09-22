人行：8月份發行各類債券6萬億元

撰文：宛然
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人民銀行周一（21日）公布8月份金融市場運行情況。數據顯示，8月份，債券市場共發行各類債券6萬億元（人民幣‧下同）。
具體來看，8月份債券市場發行國債5,659.3億元，地方政府債券1.2萬億元，金融債券9,191.7億元，公司信用類債券1.2萬億元，資產支持證券1,020.3億元，同業存單2萬億元。
截至8月末，債券市場託管餘額為111.9萬億元。其中，國債託管餘額為18.2萬億元，地方政府債券託管餘額為24.8萬億元，金融債券託管餘額為26.2萬億元，公司信用類債券託管餘額為25.4萬億元，資產支持證券託管餘額為4萬億元，同業存單託管餘額為11萬億元。
8月份，銀行間貨幣市場成交共計95.1萬億元，按年增長14.9%，按月下降5.1%。其中，質押式回購成交83萬億元，按年增長17.6%，按月下降3.6%；買斷式回購成交7,000億元，按年下降11.4%，按月下降16.9%；同業拆借成交11.5萬億元，按年下降0.3%，按月下降14.2%。
8月份，銀行間債券市場現券成交22.7萬億元，日均成交1.08萬億元，按年增長18.8%，按月下降5.6%。交易所債券市場現券成交1.9萬億元，日均成交912.5億元，按年增長167.2%，按月增長2.9%。8月末，銀行間債券總指數為201.2點，較7月末下降0.5點。