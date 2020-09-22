滙豐控股堅守28元供股價　恒指半日跌63點｜持續更新

美國股市周一曾大跌逾900點，最終道指收市跌502點，報27147點；納指亦低收，報10778點，跌14點。今早亞太區股市亦普遍向下，預料港股亦受波及。

【12:04】恒指半日跌63點

恒指中午收市報23887點，跌63點，國指報9652點，升12點，恒生科技指數報7307點，升111點，成交額555.4億元。

【09:57】比亞迪逆市上揚逾4%

作為近期強勢股，比亞迪（1211）今日逆市向上，最新報106.6元，升4.3%；旗下的比亞迪電子（0285）升0.5%，最新報38.3元。

至於滙豐控股（0005）股價跌勢暫時喘定，最新報28.6元，跌2.4%；同業渣打（2888）跌2.4%，最新報34.05元。

恒指最新報23849點，跌100點；國指最新報9626點，跌13點。

【09:51】亞太區股市弱勢 台股挫逾百點

亞太區股市普遍向下，澳洲ASX 200指數最新報5772點，跌50點；台灣加權指數最新報12676點，跌118點，南韓KOSPI指數最新報2357點，跌31點。

【09:46】金斯瑞遭內地海關調查 復牌大挫逾2成

金斯瑞生物（1548）昨晚發出公告，指出獲悉於本月17日，內地海關緝私部門檢查其位於南京及鎮江的公司辦公地點，涉嫌違反內地法律關於進出口規定，而在調查中，董事兼非執行董事兼控股股東之一的章方良，正處於內地「監視君住」狀態，而4名其他員工被拘留訊問。今早公司復牌，今早復牌急挫逾2成，曾低見10.12元，最新報10.48元，跌24.5%，成交額為2.64億元。

【09:32】內地股市低開 上證失守3300點

內地股市低開，上證最新報3290點，低開26點或0.8%，深成低開97點或0.7%，最新報13052點，滬深最新報4654點，低開37點或0.8%，創業板最新報2556點，低開12點或0.5%。

【09:23】恒指低開111點

恒指低開111點，報23839點，國指最新報9631點，低開9點，恒生科技指數則高開6點，報7202點。

滙豐控股（0005）續向下，低開2.7%，報28.5元，再創逾25年以來新低；渣打（2888）低開2.4%，最新報34.05元。

騰訊（0700）低開0.7%，最新報513元，阿里（9988）則逆市高開1.9%，報267元。