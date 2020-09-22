《彭博》﹕主權基金不偏好股票　反而愛上便利店？

為應對新冠肺炎肆虐，各國政府大力增加財政政策力度，央行亦大力放水，務求支持經濟發展。不過相對於推動經濟增長，相關寬鬆政對股市的刺激力度更大，其中美國納斯達克指數更創下新高；可是主權基金卻無意參與這場股市的派對，反而將目光投放在便利店及石油管道等資產。

《彭博》報道，歐洲及亞洲的主權基金均認為，股市及私人公司估值反彈與超低利率﹑央行大規模刺激措施，及政府財政支持，可是在未來數個月有部份措施將會退出。

即使被為今年投資者熱點如衛生醫療及科技等領域，不少意見認為，預料在刺激措施過後﹑而大規模疫苗接種前，股市出現另一波調整。

其中新加坡主權基金GIC研究收購從零售到基礎設施等領域項目，因受到疫情衝擊，有關領域估值下跌。GIC在今年以101億美元收購ANDOC Gas Pipelines 49%股份的財團成員之一。上月GIC與澳洲房地產集團Charter Hall聯手以6.82億澳元，收購了200多家設在加油站的便利店。

至於東方匯理資產管理的全球觀點主管Didier Borowski預期，製藥及健康行業會將部份關鍵產品生產進行轉移，以免對單一國家過於依賴，惟將所有製造均轉移回本土成本過高且性價比不高，因此他相信並非全化球結算，而是無限制的全球化過程結束。