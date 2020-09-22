中國不可靠實體清單不止針對美企　消息人士揭更多細節

美國對中國企業的制裁和打壓範圍逐漸擴大，隨著中國商務部公佈《不可靠實體清單規定》，動態管理下的清單被認為會有威懾作用的同時，也意味著相關管制措施將更強調精準，根據不同個案採取不同的措施。

中國商務部強調，不可靠實體清單制度不針對任何一個國家的企業、組織或者個人。（新華社）

路透社9月22日的報道中援引消息人士透露，清單從制定之時就留有一定的迴旋空間和裁量空間，不會一次性批量公開，更多可能是分多次不定量、不定期發佈增減。

該消息人士還表示，清單沒有具化統一的觸發標準，是為了結合相關實體的具體行為、根據不同的個案採取不同的措施。

另一位了解情況的中國官員強調，清單將盡量避免給名單外的企業特別是協力廠商國家和地區帶來負面衝擊。

對於可能被列入清單的企業，報道中指出，當前的科技戰不止發生在中美之間，伴隨中印關係的緊張，印度也對中國科技公司進行打壓，此次中方公佈不可靠實體清單強調「不針對特定國家」，亦令外界產生遐想空間。

一位接近高層中國政府人士坦言，中國政府鼓勵支持中國企業「走出去」對外投資合作，但科技企業的出海之路在全球範圍內不同程度遇阻，因此清單明確列入實體是否違反正常的市場交易原則，並對中國企業、其他組織和個人實施了封鎖、斷供或其它歧視性措施。

獨立諮詢公司Signum Global的Andrew D. Bishop稱，不可否認因中美關係促使北京建立了「不可靠實體清單」，但大家應意識到該名單最終也針對非美國公司的可能性，例如印度，歐洲，或東亞國家等。

Andrew D. Bishop認為，中國方面仍無意升級與美國的緊張關係，預計將任何一家特定公司列入不可靠實體名單並公佈還需要一定的時間，慢動作發佈清單的可能性更大。

美國《華爾街日報》9月21日援引消息人士的說法稱，中方將謹慎動用不可靠實體清單制裁美國企業，原因是部分官員不願在美國總統大選結束前觸發該機制，但同時中國多部門正在加緊確定具體名單，目前思科（Cisco）是中方首要制裁目標。