中國27城二手房價格下跌　環京重點城市下滑明顯

中國當前的樓市熱度不減，地方調控不斷。但同時，區域之間的分化也十分明顯，包括天津、石家莊、濟南、鄭州等地房價均出現明顯下行。

據《第一財經》（周二）22日報道，由於一手房價格受限價、限售、結構性等因素影響，相比之下，中國二手房市場更能反映各地房價變化的實際情況。根據中國國家統計局公布的「2020年8月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況」，70個城市中有27個城市8月的二手房價格按年下滑。

中國政府控制房價決心堅定，多城市已出現房價下跌。（Reuters）

數據顯示，8月，二線城市中的環京地區的幾個重點城市以及山東、河南的幾個中心城市下滑明顯。其中，天津二手房價格按月下跌0.8%，按年下跌了4.5%；石家莊按月下跌0.4%，按年下跌3%；濟南按月下跌0.5%，按年下跌了2.9%；鄭州按月下跌0.1%，按年下跌4.4%；此外，太原和青島雖然二手房按月上漲，但按年也出現下跌。

中國58安居客房產研究院分院院長張波指出，北方不少城市的確2020年以來二手房房價出現了不同程度下降。數據顯示，天津和石家莊自2018年起經歷了一波房價下行的小趨勢。從二手房掛牌價格均價來看，這一趨勢表現得尤為明顯。

在27座城市中，下跌幅度最大的是黑龍江省的牡丹江。數據顯示，8月牡丹江二手房按月下跌了1.6%，按年下跌了9.3%，下跌幅度近一成。