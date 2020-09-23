滙豐暫時收復28元世紀供股價　恒指及國指半日微跌｜持續更新

科技股反彈，帶動美股全面高收，道指收市報27288點，上升140點。標指數收市報3315點，上升34點，結束連續4日跌勢。納指收報10963點，上升184點。市場繼續關注美國財政刺激措施的談判進展。

【12:02】恒指半日跌2點 滙控續下跌

恒指中午收市報23713點，跌2點，國指跌15點，報9561點，恒生科技指數報7288點，升55點，成交額為557.3億元。

銀行股今日繼續成為投資者關注焦點，其中重磅藍籌滙豐控股（0005）中午收市報28.25元，跌1.6%，恒生（0011）曾低見114元，中午收市報114.7元，跌0.9%，渣打（2888）逆市上揚，中午收市報34.5元，升1.2%，有傳會出售壽險業務的東亞（0023），中午收市報16.18元，升3.3%。

科技股方面，騰訊（0700）升0.3%，中午收市報513元，美團（3690）升1.6%，中午收市報246.4元，小米（1810）升2.2%，中午收市報20.9元，阿里（9988）升1.4%，中午收市報268.4元。

濠賭股今早表現疲弱，銀娛（0027）跌0.4%，中午收市報53元，金沙（1928）跌0.2%，中午收市報30.7元。

【10:31】滙控股價尋底 曾低見27.5元

滙豐控股（0005）今早失守28元世紀供股價後，曾低見27.5元，最新報27.9元，跌2.8%。

【10:01】滙控失守28元世紀供股價

昔日的滙豐控股（0005），近期飽受沽壓，股價創下四分一世紀以來新低，今日更失守28元世紀供股價，最新報27.95元，跌2.6%。

【09:47】滙控險守28元

滙豐控股（0005）仍未擺脫弱勢，曾觸及2009年的28元世紀供股價，跌2.4%，最新報28.05元，跌2.3%。

【09:35】玖紙績後股價彈升近9%

玖紙（2689）昨日公布截至今年6月底全年業績，按年多賺7.5%，並增加派息，獲多家大行唱好，今早股價上揚，最新報10.48元，升8.9%。

【09:33】亞太區股市走勢疲弱

亞太區股市今日表現疲弱，假期後重開的日股，最新報23165點，跌201點或0.9%，澳洲ASX 200指數最新報5881點，升97點或1.7%，台灣加權指數最新報12655點，升9點或0.1%，南韓KOSPI指數最新報2304點，跌27點或1.2%。

【09:29】內地股市輕微高開

內地股市高開，上證最新報3278點，高開4點或0.1%，深成最新報13044點，升21點或0.2%，滬深300最新報4639點，升3點或0.1%，創業板最新報2563點，高開8點或0.3%。

【09:20】恒生指數低開15點

恒生指數低開15點，開報23701點。國指跌18點，開報9558點。科技股略彈，騰訊（0700）升0.1%，阿里（9988）升0.8%，京東（9618）升0.6%。

滙豐（0005）續弱，跌0.9%，開報28.45元。賭股回穩，金沙（1928）升0.5%，銀娛（0027）升0.4%。