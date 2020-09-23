【美國大選】高盛：若拜登當選　美元跌勢或加速

高盛集團指出，如果民主黨總統候選人、美國前副總統拜登（Joe Biden）贏得2020年總統大選，可能會導致美元加速下跌。

據道瓊斯市場數據集團提供的數據，隨着聯儲局和美國國會採取了前所未有的刺激舉措，助推本國經濟從第二次世界大戰後最嚴重的經濟衰退中復甦，美元兑一籃子貨幣年初至今已下跌2.75%。

《騰訊網》報道，以全球外匯、利率和新興市場策略部門聯合負責人分析師扎克·潘德爾（Zach Pandl）為首的高盛集團分析團隊在報吿中寫道，「我們將繼續美元持續疲軟，因為這反映了美元的高估值、美國嚴重負的實際利率以及全球經濟的復甦。如果民主黨在11月份的總統大選中大獲全勝，可能會加速美元的跌勢。」

潘德爾表示，市場對總統大選會做出何種反應，主要取決於三大因素：財政政策立場和預算赤字規模、税收和監管環境及外交政策。

稱聯儲局放水壓低美元匯價

不過，很多策略師認為，無論誰贏得總統大選，大型科技公司預計都將面臨越來越多的審查。

此外，高盛還指出，在聯儲局已明確承諾維持低利率之際出台新一輪財政刺激計劃，會給美元帶來更大壓力。

高盛預計，在美元全線走軟的情況下，人民幣兑美元將升至6.5，當前居於6.8。