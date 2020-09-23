公募繼續進軍中國　領航擬申請基金管理公司牌照

繼貝萊德此前獲得中國第一張外資全資公募基金管理公司牌照後，全球最大規模投資管理公司之一的先鋒領航也「躍躍欲試」。

據《財聯社》周二（22）日報道，先鋒領航在一封電子郵件聲明中表示，準備在中國申請基金管理公司牌照，並任命羅登攀為計劃中公司的總經理。

事實上，包括先鋒領航外，針對基金管理公司牌照不少外資巨頭也都「摩拳擦掌」。目前正在排隊申請的外資機構就包括路博邁基金管理（中國）有限公司和富達基金管理（中國）有限公司。

針對外資機構「落子」佈局的加快，此前前海開源基金首席經濟學家楊德龍就表示，外資加快佈局中國金融市場，一方面展現了中國市場具有強勁的吸引力，另一方面也是中國金融市場對外開放的有力體現。

在貝萊德拿到業內第一張外資全資公募基金管理公司牌照後，除先鋒領航外，針對申請基金管理公司牌照其餘各大巨頭都已加快腳步。而目前正在排隊申請的外資機構就包括路博邁基金管理（中國）有限公司和富達基金管理（中國）有限公司。

值得一提的是，就在先鋒領航此番佈局前，其也早已佈局並涉及個人業務。2019年6月5日，旗下子公司先鋒領航與螞蟻金服集團合資成立先鋒領航投顧（上海）投資諮詢有限公司，二者分別持股51%和49%，註冊資本2,000萬元人民幣（約合295萬美元）。