內媒﹕成都高新區禁金融機構　向和黃地產提供新融資

長實集團（1113）在今年7月以78.47億元，向禹洲地產（1628）及成都瑞卓置業，出售成都南城都匯項目。可是今日有內地傳媒報道，和黃地產（成都），據報遭到成都高新區財政金管局向金融機構下發通知，禁止從金融機構獲得融資及貸款。

《21世紀經濟報道》指出，從成都金融機構人士得悉，成都高新區財政金融局向區內金融機構下發通合，要求禁止向和黃地產提供新融資﹑貸款，及為其進行重大資產重組提供幫助。

通知指出，為貫徹執行中央﹑省﹑市場房地產調控政策，監管打擊房地產開發企業捂地﹑捂盤行為，切實維護高新區房地產市場健康秩序，因和記黃埔（成都）存在捂地﹑捂盤不良行為，嚴重影響區域房地產平穩發展，經研究，禁止高新區金融機構向和黃地產（成都） 及其項目公司提供新增融資﹑貸款，禁止高新區內金融機構向和黃地產（成都）進行重大資產重組提供幫助。

禹洲﹕不影響收購成都項目

就有關文件，據《財聯社》報道，成都財政局相關人士並無予以否認，僅表示﹕不清楚該文件。禹洲亦則向《樂居財經》指出，對項目收購並無影響，又指出僅針對高新區的金融機構。

《香港01》向長實查詢，對方回覆指出和黃地產（成都）現時並非公司的附屬公司，亦非由公司控制。同時重申公司所有發展項目均嚴格按照國家法規進行，不存在囤地情況；作為地產開發商，公司主要業務為房地產買賣，一直按計劃完成發展及出售項目。

長實又指出，所有開發專案均與地方政府保持緊密溝通，配合當地規劃及要求進行專案發展。