金發局倡「互聯互通」先引入A股窩輪產品　讓國際投資者參與

香港金融發展局發表《更進一步：拓展 A 股市場聯通渠道》報告，建議政府與監管機構，與內地的監管部門溝通，考慮如何讓國際投資者參與A股掛鉤上市結構性產品市場，並建議分階段實施有關計劃。

金發局建議，首階段可逐步引入與「滬港通」和「深港通」A股掛鈎的香港上市結構性產品，或與A股相關指數掛鈎的香港上市結構性產品，例如較為簡單易明的認股權證；並以流動性較高的「滬港股」「深港通」A股作為掛鈎資產。

當發展成熟後，希望內地監管部門容許在第二階段逐漸擴展「滬港通」「深港通」南向交易，以涵蓋與合資格相關資產掛鈎的香港上市結構性產品，然後分階段擴闊合資格內地投資者的範圍。金發局建議可由專業投資者開始，其後再逐步容許零售投資者參與。

金發局建議「循序漸進」透過中港互聯互通，將兩地的結構性產品可互相參與。﹙路透社﹚

金發局認為，由於互聯互通機制愈趨成熟，而且市場上已有一套完善的監管框架，目前是好時機再進一步發展，更加豐富了兩地互通的產品種類及投資者。金發局稱，事實上現行「滬港通」「深港通」的每日額度使用量，只有數個百分點，即使增加A股窩輪產品的交易，預期只會增加約5%的使用額度，相信不會造成額度不足的問題。

另外，金發局的工作小組強調會以「循序漸進」的方式推動建議安排，相信有關建議對A股的波動性增加十分輕微，又指工作小組已涵蓋不少發行商，業界的反應十分正面。

根據報告預測，引入A股掛鈎的結構性產品將會令北向交易量上升約4.9%；內地期貨市場的流動性將增加約15.8%；A股市場每年投資額將增加380億元人民幣。