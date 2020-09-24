Tesla遭逢全球性網絡中斷　股價勁插1成　另就向徵華關稅控美政府

美國電動汽車製造商Tesla （特斯拉）股價，於周三（23日）重挫10.34%，報380.36美元。特斯拉對美國特朗普（Donald Trump）政府提起訴訟，以及發生全球性網絡中斷事件對其股價影響較大。

據《彭博》報道，特斯拉日前在美國紐約的國際貿易法院，對美國特朗普政府提起訴訟，以阻止後者對特斯拉從中國進口的物品徵收新的關税。特斯拉希望法庭能夠裁定特朗普政府的做法非法，並讓其退還特斯拉已經支付的款項，包括利息。

在接受《第一財經》採訪時，券商Wedbush分析師丹尼爾·伊夫（Daniel Ives）認為：「特斯拉狀吿特朗普政府，此舉出乎意料且出手強勢，或吸引其他美國企業效仿。」

2020年1月7日，特斯拉上海超級工廠內部生產場景。（路透社）

而據《CNBC》報道，已有約3,400家美國企業就特朗普關税政策採取法律行動，要求償還已支付税款，呼籲政府改變關税政策。據瞭解，除特斯拉之外，還包括福特、家得寶、成衣製造商Ann Taylor等知名美國企業。

另據電動汽車行業媒體《Electrek》報道，9月23日上午，特斯拉遭遇完全的網絡中斷，內部系統停機，無法訪問客戶連接功能。知情人士對《Electrek》表示，特斯拉的內部系統莫名其妙地出現了故障，工作人員無法處理送貨和訂單。在面向客戶的方面，從9月23日11時開始，特斯拉車主便無法通過APP連接到汽車上。

同樣的問題也發生在特斯拉的能源產品上。特斯拉的太陽能和Powerwall所有者均無法監控他們的系統。報道中稱，特斯拉的的網絡中斷似乎是全球性的，全球各地的車主都報吿了同樣的情況。此外，這並非特斯拉第一次出現全系統的宕機，但這種情況相當罕見。