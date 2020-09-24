恒指午後跌逾500點　滙豐再跌過險守供股價｜持續更新

科技股沽盤再現，加上美國新一輪財政刺激計劃的談判仍陷僵局，拖累大市向下，道指高開後反覆轉跌，收市報26763點，下跌525點。標指收市報3236點，下跌78點。納指收市報10632點，下跌330點。

【15:12】內地股市低收 創業板挫逾2%

內地股市低收，上證收市報3223點，跌56點或1.7%，深成收市報12816點，跌293點或2.2%，滬深300收市報4563點，跌89點或1.9%，創業板收市報2535點，跌64點或2.5%。

【14:54】亞股低收 日股挫258點

亞太區股市走勢疲弱，日股跌258點，收市報23087點，澳洲ASX 200指數收市報5875點，跌48點，台灣加權指數收市報12264點，跌319點，南韓KOSPI指數收市報2272點，跌60點。

【13:20】恒指午後跌逾500點

恒指下午時段曾跌518點，報23,225點。

【12:10】恒指半日跌422點

恒生指數中午收市報23319點，跌422點，國指報9388點，跌169點，恒生科技指數報7077點，跌220點，成交額為635.4億元。

騰訊（0700）跌1.5%，中午收市報506.5元，滙豐控股（0005）中午收市報28.05元，跌2.4%，阿里（9988）跌1.6%，報262.6元，吉利（0175）跌1.4%，中午收市報15.42元。

【10:00】恒指曾挫逾400點

大市跌勢加劇，曾跌逾400點，恒指最新報23343點，跌399點，國指最新報9390點，跌168點，恒生科技指數最新報7142點，跌155點。

重磅股滙豐控股（0005）再次跌至供股價28元水平，騰訊（0700）跌1.3%，最新報507.5元，阿里（9988）跌1.6%，最新報262.8元，比亞迪（1211）跌1.1%，最新報106.2元。

【09:40】東亞銀行跌一成

金融股全線瀉，恒生指數現跌272點，報23470點。東亞銀行（0023）急跌一成，低見14.26元，成交額1,100萬元。

東亞日前公佈，已完成對其業務及資產組合的全面策略性檢討，出售東亞人壽保險，以提高該行業務的價值，改善其財務狀況，並使管理團隊專注於其香港及中國內地的銀行核心業務。

【09:37】亞股普遍向下 台股跌185點

亞太區股市向下，日股跌139點，報23207點，澳洲ASX 200指數最新報5869點，跌54點，台灣加權指數最新報12398點，跌185點1.4%，南韓KOSPI指數最新報2307點，跌25點或1.1%。

【09:29】內地股市低開

內地股市低開，上證最新報3262點，跌16點或0.5%，深成最新股13018點，跌91點或0.7%，滬深300最新報4623點，跌28點或0.6%，創業板最新報2576點，跌23點或0.9%。

【09:20】恒生指數低開204點

恒生指數低開204點，開報23537點。國指低開88點，報9470點。外圍科技股急瀉，騰訊（0700）跌0.8%、阿里（9988）跌1.1%；美團（3690）跌1.7%。

滙豐（0005）跌1%，開報28.45元。平保（2318）挫1.4%，開報80.35元。