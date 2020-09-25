D2 Place 羅正杰：港人生活壓力大　壓抑創造力｜財經加零一

在香港做生意面對最大的壓力就是高昂租金，更何況是一眾本初地創企業。由羅氏集團第三代掌舵人羅正杰，在幾年前把集團位於長沙灣的兩幢工廈改造成一個香港人缺乏的「文創空間」，正是為人熟悉的D2 Place，搖身一變成為一眾本土品牌以及文青的「聚腳點」，掀起了一眾本地工廈的活化潮。

今日（25日）下午5時，《香港01》財經節目「財經加零一」，就請來羅氏集團行政總裁羅正杰，講述當年創立D2 Place的故事，並與主持人許世豪及鄧蕙琳探討香港文創發展的前景。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

羅正杰在節目中提到，D2 Place原為羅氏集團所擁有的工業大廈，當年剛好碰上政府推出的「活化工廈計劃」，就決定要將集團舊有的工業大廈活化成現有的D2 Place。他又提到，一些本土品牌因高昂租金問題而難以生存，他希望D2 PLace 能以「支持本地」、「支持文創」的方向發展，以本土品牌出一份力。

他又認為房屋問題困擾港人多年，要先「安居」才能「樂業」，只要在大家的生活壓力減少時，潛在的創意才能激發出來，就會有空間創造更多新穎的事物。

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