新冠肺炎｜疫情致日本3.5萬家企業解散

新冠肺炎疫情對日本經濟造成嚴重衝擊，消息稱，日本已有3.5萬家企業解散。

據《共同社》報道，9月23日一家調查公司的數據報道說，日本1月至8月停業或解散的企業數量達35,816家，按年增長23.9%。其中，居首位的是餐飲、酒店賓館等服務行業。之後依次為建築業、零售業和製造業。

報道稱，如果維持這一增長速度，日本全年將有超過5.3萬家企業停業或解散。

另據報道稱，日本已有超過6萬人因新冠肺炎疫情遭到解僱，增速較此前有所加快，其中，製造業被解僱的人數最多。

據報道，目前，包括預估人數在內，日本共有60,439人因疫情遭到解僱，這一數字在5月21日首次突破1萬人，6月4日突破2萬人，之後以1個月1萬人左右的速度增加。而距離突破5萬人的8月31日僅20多天，就又新增了1萬人，增速略有加快。

對此，報道分析稱，日本的就業形勢不見好轉迹象，失業者增多的勢頭並未得到控制，此外，也存在由於經濟長期陷入停滯，企業無法維繫而導致解僱和停止僱用的可能性。

從行業來看，遭解僱人數較多的依次為製造業、住宿業、餐飲業、零售業和勞動者派遣業。從地域看，遭解僱人數最多的是東京都，之後依次為大阪府、愛知縣、北海道和神奈川縣。