恒指半日轉跌35點　滙豐挫1.2%　恒大汽車瀉14%｜持續更新

美國上星期新申領失業救濟人數意外升至87萬人，但上月新屋銷售按月則上升4.8%。道指一度升331點，最終收市報26815點，上升52點。標指收市報3246點，上升9點。納指報10672點，上升39點。

【12:05】恒生指數半日轉跌35點

恒生指數中午收報23275點，跌35點。國指收報9340點，跌31點。騰訊（0700）升幅收窄至0.1%，阿里（9988）及美團（3690）跌0.7%及1%。

滙豐（0005）挫1.2%，報28.25元。中銀香港（2388）跌1.7%，報20.1元。

恒大系瀉，中國恒大（3333）跌3%，恒大汽車（0708）跌13.9%。

【11:50】滬深股市半日倒跌

滬深股市先升後跌，上證指數半日下跌7點，跌幅逾0.2%。深證成份指數報12809點，下跌7點。創業板指數早段曾升近1.4%，半日微升不足1點，報2536點。

【11:08】眾安保險穿40元關 遭軟銀多次減持

眾安保險（6060）7月起遭股東軟銀多次減持，今早股價跌穿40元大關，最低見38.8元，現仍插5.7%，新造39.15元，成交金額2.11億元。

聯交所資料顯示，軟銀合共減持737.83萬股，平均價為43.1349至55.4071元，持股由15.02%降至8.96%。

【10:36】5G及電訊股受捧

內地四大部委表示，擴大戰略性新興產業投資，加大5G建設投資及商用發展步伐，5G股受捧。京信通信（2342）升7.7%，中興（0763）漲1.2%，鐵塔（0788）漲0.8%。

另外，中移動（0941）升1.8%、中聯通（0762 )升1.1%。

【10:02】恒大由跌轉升

中國恒大（3333）由跌轉升，現漲3.54%至15.76元，同系恒大汽車﹙0708﹚跌幅亦收窄，現跌2.17%，報18.86元。

昨日內地網上流傳一份文件，指恒大向廣東省政府發信，希望協助公司推進回歸A股上市，又指倘恒大地產未能按時完成重組，會構成風險。消息累恒大及恒大汽車股價昨日及今早下挫。

【10:00】滬深股市上升

滬深股市上升，上證指數上升4點，報3227點。深證成份指數升43點，報12860點。創業板指數報2557點，上升21點。

【09:20】恒生指數高開114點

恒生指數高開114點，開報23425點。國指高開50點，開報9421點。科技股反彈，騰訊（0700）升1%，阿里（9988）升1.3%，美團（3690）升0.6%。

部分金融股反彈，中國平安（2318）升0.1%，建行（0939）升0.4%，但滙豐（0005）跌0.2%。