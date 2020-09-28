恒指升幅擴至125點　滙豐獲平保「撈底」升逾2%｜持續更新

撰文：區嘉俊
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美國將在星期二舉行總統大選首場電視辯論，料成市場重大焦點。港股方面，平安資產管理上周斥3.05億元，以每股均價28.2859元增持滙豐（0005），股權由7.95%升至8%成為第一大股東。另外，京東（9618）旗下京東健康昨日正式向港交所提交上市申請，留意相關股份表現。
【09:50】A股向上
上證指數升16點或0.5%，報3235點。深證成指升60點或0.47%，報12875點。創業板指升7點或0.3%，報2548點。
【09:44】恒指升逾百點 滙豐升逾2%
滙豐獲平保於28元水平「撈底」增持，今早愈升愈有，現升逾2%，報28.8元。另外，工行（1398）獲中國人壽（2628）增持，現升1.8%，報4.06元。
金融股普遍造好，帶動恒指升幅擴大至125點，報23361點。
【09:20】恒生指數高開48點
恒生指數高開48點，開報23284點。國指高開43點，開報9345點。滙豐獲平保（2318）增持升0.5%，開報28.35元。京東健康正式提交上市申請，京東集團高開1.6%，開報286.6元。
據報美國對中芯國際（0981）採取出口管制措施，中芯發公告澄清，惟股價今早仍低開7.6%，開報17.16元。