滙豐獲平保增持　借勢炒上升逾6%重返30元｜持續更新

美國將在星期二舉行總統大選首場電視辯論，料成市場重大焦點。港股方面，平安資產管理上周斥3.05億元，以每股均價28.2859元增持滙豐（0005），股權由7.95%升至8%成為第一大股東。另外，京東（9618）旗下京東健康昨日正式向港交所提交上市申請，留意相關股份表現。

【11:03】人和科技曾瀉逾九成

再有細股暴瀉。人和科技﹙8140﹚今早曾大挫逾九成，最新報0.192元，瀉88.3%，成交額2200萬元。該股明天公布業績。

【10:24】滙豐升逾6%

滙豐升逾6%，高見30元，成交額6.16億元。

「獅王」帶動下，恒指現升156點，報23391點，最高曾見23421點。

【09:50】A股向上

上證指數升16點或0.5%，報3235點。深證成指升60點或0.47%，報12875點。創業板指升7點或0.3%，報2548點。

【09:44】恒指升逾百點 滙豐升逾2%

滙豐獲平保於28元水平「撈底」增持，今早愈升愈有，現升逾2%，報28.8元。另外，工行（1398）獲中國人壽（2628）增持，現升1.8%，報4.06元。

金融股普遍造好，帶動恒指升幅擴大至125點，報23361點。

【09:20】恒生指數高開48點

恒生指數高開48點，開報23284點。國指高開43點，開報9345點。滙豐獲平保（2318）增持升0.5%，開報28.35元。京東健康正式提交上市申請，京東集團高開1.6%，開報286.6元。

據報美國對中芯國際（0981）採取出口管制措施，中芯發公告澄清，惟股價今早仍低開7.6%，開報17.16元。