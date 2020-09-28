美國大選2020｜瑞銀分析大選結果三種情景

美國大選定於11月2日舉行，美國將在9月29日、10月15日和22日，舉行三場總統大選辯論。瑞銀分析了大選結果的三種情景。

情形一：維持現狀

特朗普連任，國會仍是兩黨平分秋色，在這種情形下：

1）兩黨在國會勢力相當，特朗普無法對稅收政策做大幅改動；

2）兩黨達成未來10年5,000億美元的基礎建設資金支出，以及2021年額外的500億美元自由支配開支；

3）對外政策上，與中國關係更緊張，與歐洲發生進一步貿易摩擦；

4）繼續放鬆監管，包括環保和金融監管；

5）在2022年鮑威爾任期結束之後，美聯儲可能更換一位主席，並重新考慮負利率。

隨著監管/稅收擔心消除，市場可能會扭轉大選前的約2%的跌幅（歷史上大選前標普500平均會下跌2%），但對貿易摩擦再起的擔憂會削弱上漲空間。

情形二：民主黨大獲全勝

拜登獲勝，民主黨在參議院獲得多數席位。在這種情形下，瑞銀預計可能：

1）實際加稅幅度小於拜登競選所提出的計畫，並且時點會在2021年底或更晚；高收入群體和企業的邊際稅率會提升2至3個百分點；

2）支出方面，預計未來10年有7,500億美元的基礎建設資金支出，1萬億美元的教育醫療支出，2021年額外有1,000億美元自由支配開支。

3）對華政策依然偏強硬，但會更注重多邊關係，政策的可預見性更高，TPP有望恢復；4）金融和環保監管顯著收緊，繼續推進清潔能源，重新加入巴黎協定；

5）現任美聯儲主席在2022年卸任，之後上任一位鴿派主席。

市場可能進一步下跌2至25%，來反映稅收的提高。不過，對投資者來說，這是個逢低買入的機會，因為瑞銀估算加稅對EPS的影響只有1.5%，但總需求提升、不確定性下降都可能抵消加稅的影響。

情形三：拜登當選，但共和黨仍掌控參議院

1）稅收政策難以通過，但《減稅與就業法案》在2025年到期的可能性增加；

2）支出方面，預計未來10年會有3,800億美元的基建支出；

3）貿易和對外政策與情形二一致，因為這方面很多政策措施的決定權在於總統，但不會重新加入TPP；

4）非金融行業的監管與情形二一致，但金融行業監管變化幅度更小；

5）美聯儲更替方案與情形二一致。

股市有望上漲2至4%，因為美國將實施拜登的貿易政策，而財政政策可能延續特朗普的政策基調。