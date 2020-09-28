金管局：次季問題貸款惡化放緩　銀行紓緩措施不能永遠維持

金管局副總裁阮國恒出席香港銀行學會論壇時表示，香港問題貸款在今年第二季持續惡化，但惡化幅度已較首季放緩。有6,000億元企業及個人貸款獲得銀行批准紓緩安排，然而有關安排的計劃，不能永遠維持下去，最終要思考如何結束有關安排，惟他強調目前仍非合適時間思考結束。

阮亦提到，銀行業未來面對的風險包括信貸、科技等方面，而LIBOR尚有15個月便會停用，但目前香港有超過160家獲授權的機構擁有4.8萬億元資產、1.6萬億元債務、34.7萬億元衍生品合約，都以LIBOR作為參考指標，上述當中35%至50%，在2021年底之後才到期，但沒有足夠的後備條款，認為銀行有需要盡快跟客戶商討處理。

阮國恒表示，有6,000億元企業及個人貸款獲得銀行批准紓緩安排。（胡學能攝）

金管局總裁余偉文表示，疫情之下，過往依賴櫃位服務的顧客，改用電子服務繳賬，年長世代的人亦可精通科技技術，本地銀行業面對三項變革，包括金融科技、跨境理財、綠色金融等。他說疫情之下，顧客多採用數碼銀行服務，零售銀行亦開始用AI、大數據等，向客戶提供切合客戶需要的服務。

余又指，金管局已展開為期數年的計劃，修補債務工具中央結算系統（CMU），將會涵蓋推出多個圍繞債券通的新服務，以迎合目前多變的市場需求，為未來債券通作好香港的定位。