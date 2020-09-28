京東健康上市｜招股書拆解業務及前景　你要知的五件事

京東集團（9618）分拆京東數科在科創板上市獲受理後，另一「寶藏」京東健康亦將分拆在港上市，據報最快今年11月底掛牌。公司周日已經上載初步招股文件，下文將歸納五個重點，拆解京東健康的業務和前景。

1. 國內線上醫療龍頭

根據弗若斯特沙利文的報告，按2019年收入計，京東健康是中國最大的在線醫療健康平台及最大的在線零售藥房。截至6月底，逾1.5億名用戶曾使用平台購買醫藥和健康產品或醫療健康服務。

2. 兩大業務—「醫、藥聯動」

京東健康通過兩項主要業務，包括零售藥房業務和在線醫療健康服務，實現「醫、藥聯動」的業務閉環。前者通過自營、線上平台和全渠道佈局三種模式營運，後者提供在線問診和處方續簽、慢性病管理、家庭醫生和消費醫療健康服務等。

此外，京東亦開放自身互聯網醫院基礎設施、供應鏈和技術能力，為醫院和綜合醫療健康系統提供一站式解決方案，並幫助醫療體系搭建數字操作系統，改善運營流程。

3. 線上醫療行業增長快速

據弗若斯特沙利文報告，中國2019年醫療健康支出總額排名位居全球第二，預計2019年至2024年複合增長率為10.3%，受惠人口老齡化、人均可支配收入增加、慢性病患病率上升。

另一邊廂，報告指「互聯網+醫療健康」政策框架和技術轉型，促使中國在線零售藥房市場蓬勃發展，市場規模在2019年增至1,050億元（人民幣．下同），料規模到2024年和2030年將達4,560億元和12,000億元，複合年增長率分別為34.2%及17.5%。

更誇張的是在線問診市場，報告預計，受惠疫情提言健康和保健意識，以及對在線問診的接受度增加，預計中國在線問診市場在2019年至2024年將按77.4%的複合年增長率增長。

4. 高瓴資本為第二大股東

據招股書，IPO前，京東集團持有京東健康81.04%的股份。高瓴資本為第二大股東，持有4.49%的股份，是最大的機構投資方。此外，私募基金霸菱亞洲、CPEChinaFund、中金公司和中國人壽分別持有3.16%、3.16%、2.37%和2.26%的股份。

5. 潛在漲幅或達兩成

同樣經營網上賣藥、互聯網醫療的阿里健康（0241），目前市值近2,500億港元，市銷率達22.9倍。京東健康市傳以300億美元（約2,340億港元）的估值上市，參考同業的估值倍數，以京東健康2019年入108.42億元計算，其市值可達2,820億港元。