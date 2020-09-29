恒指中午跌57點　滙豐挫近2%　阿里、騰訊逆市表現俏｜持續更新

市場憧憬美國國會在大選前通過新一輪財政刺激計劃，刺激美股三大指數向上。道指一度升549點，收市升410點，收報27584點。標指升53點，收市報3351點。納指升203點，收報11117點。

【12:15】港股跌57點

恒指中午收報23418點，跌57點或0.25%；國指報9342點，跌40點或0.43%；科指則升50點或0.73%，報7029點。大市成交458億元。

交通銀行﹙3328﹚跌3.4%至3.69元，成表現最差藍籌股。

滙控跌1.94%，報30.2元，企30元大關之上。同系恒生亦挫2.3%，低見113.9元。

兩大科技股逆市呈強，阿里巴巴及騰訊分別升1.74%及1.48%。

內房版塊普遍走軟，其中恒大挫4.1%。

【11:37】港股挫過百點

港股跌勢加大。恒指現挫113點或0.48%，報23362點；國指跌56點或0.6%，報9326點；科指則升48點或0.69%，報7026點。大市成交423億元。

滙控﹙0005﹚轉跌，挫近2%至30.2元。恒生﹙0011﹚亦跌2.23%至114元。

市傳內銀收緊新增房貸，潤地﹙1109﹚及碧桂園﹙2007﹚挫1.59%。恒大﹙3333﹚則挫7.3%，低見15.4元。

【11:05】內房股下挫 傳內地收緊房貸規模

內媒引述銀行業人士透露，有大行收到通知，監管機構近期要求大型商業銀行壓降、控制個人住房按揭貸款等房地產貸款規模。

內房股普遍下挫，恒大（3333）跌6.7%，融創（1918）跌2.5%，世茂（0813）跌2.7%。

恒指現倒跌50點，報23425點。

【10:11】港股升幅收窄

港股升幅收窄，僅升8點。恒指現報23484點，升8點；國指報23494點，升10點；科技指數報7045點，升67點。大市成交額240億元。

昨日大升的滙豐控股﹙0005﹚仍錄升幅，報31.05元，升0.81%。

阿里巴巴﹙9988﹚及騰訊控股﹙0700﹚分別升2.2%及1.28%。

【10:07】時代鄰里飆一成 獲花旗唱好

時代鄰里（9928）曾升近一成，高見10.08元，現升7.3%，成交額逾2,000萬元。花旗發表報告，指該行與時代鄰里管理層舉行電話會議，會上管理層重申直到2022年73%複合年增長率目標，最新的利潤指引顯示，消除股價一個不確定因素，維持對該時代鄰里的「買入」評級和15元目標價。

【09:40】A股早上高開

A股今早高開，上證指數升9點，報3226點。深證成指現升69點，報12830點。創業板指升11點，報2532點。

【09:20】恒生指數高開108點

恒生指數高開108點，開報23584點。國指高開37點，開報9420點。騰訊（0700）升1.8%，開報515元。阿里（9988）升1.8%，開報268.2元。京東（9618）升2.4%，開報297元。

港文所（0388）漲0.8%，開報363.6元。滙豐（0005）升0.16%，開報30.85元。