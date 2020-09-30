恒指升478點　ATM衝高　比亞廸飆一成升穿120元破頂｜持續更新

撰文：區嘉俊
最後更新日期：
內地製造業活動維持擴張，9月中國製造業採購經理指數(PMI)為51.5 ，較8月上升0.5，創6個月高位，亦超出市場預期。投資者聚焦美國總統大選首場電視辯論，隔晚道指收市報27452點，下跌131點。標指收市報3335點，下跌16點。納指報11085點，下跌32點。
【11:13】「ATMX」股全線上陽
「ATMX」股全線上升，騰訊﹙0700﹚升1.28%至512元；小米﹙1810）升2.74%至20.6元；阿里﹙9988﹚升3%至273.4元；美團（3690）升2.47%至240.4元。
比亞廸（1211）升逾一成，報120.3元。中國恒大（3333）升15.3%至19元。
【10:35】比亞廸升一成破頂
恒指升478點，報23753點。科技股全線衝高，騰訊（0700）重返520元，阿里（9988）升近4%。
比亞廸（1211）升逾一成，高見119.9元，破頂。
【09:53】阿里、美團升逾2% 比亞廸衝高5%
阿里巴巴（9988）、美團（3690）升逾2%。比亞廸（1211）升逾5%，報114元，挑戰117元歷史高位。
【09:51】滬深股市初段上升
上證指數早段報3232點，升8點。深證成份指數報12949點，升49點。創業板指數報2580點，升17點。
【09:20】恒生指數高開273點
恒生指數高開273點，開報23548點。國指升133點，開報9415點。騰訊（0700）升1.38%，開報512.5元。阿里（9988）升1.5%，開報269.4元。小米（1810）升逾2%，開報20.5元。
恒大物業向港交所提交上市申請，中國恒大（3333）高開8.4%，開報17.88元。