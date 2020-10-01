華為意大利總裁：準備接受徹底審查　證明不構成安全威脅

中國企業華為意大利分公司總裁Luigi De Vecchis表示，華為準備接受徹底的審查，以證明其技術不會對將在5G網絡建設中使用其設備的國家構成任何風險。

華為被美國封禁後，如何突圍成為以後重點。（Reuters）

據《路透社》報道，Luigi De Vecchis在華為位於羅馬的網絡安全中心的開幕式上表示：「我們將打開我們的內部，我們可以接受活體解剖，以回應所有這些政治壓力。」

就在他發表這番講話的同一天，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）開始對意大利進行為期兩天的訪問。「美國那樣的大國通過沒有根據的指控摧毀另一個國家的一家企業來攻擊該國，真讓我無語，」Luigi De Vecchis表示。

Luigi De Vecchis稱，儘管面臨所有這些壓力，但華為無意退出意大利市場，且正在考慮在能源等領域推出更多產品。

他表示：「鑑於目前的形勢，華為退出意大利市場的可能性極小。」

他還稱，在蓬佩奧抵達意大利的同一天舉辦這場活動是一個巧合。

美國國務卿發言人稱，在與意大利總理孔特（Giuseppe Conte）會面時，蓬佩奧強調美國和意大利有着大量的商業和投資聯繫，並就與中國做生意的風險發出警吿。